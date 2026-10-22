Yemekteyiz Pervane Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli? Ne iş yapıyor?

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TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında yarışan Pervane Hanım, izleyicilerin merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Yarışmacının özel hayatı ve mesleği hakkında bilgi edinmek isteyenler, “Yemekteyiz Pervane Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli?” sorularına yanıt arıyor. Peki, Pervane Hanım kaç yaşında, aslen nereli ve ne iş yapıyor? İşte merak edilenler…
Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmacısı Pervane Hanım, 35 yaşında ve iki erkek çocuk annesidir. Aslen Azerbaycanlı olan Pervane Hanım, yaşamını Bursa’da sürdürüyor. Yaklaşık 16 yıldır Türkiye’de yaşayan yarışmacı, serbest makyaj sanatçısı olarak çalışıyor. Yarışmaya katılmasıyla birlikte hayatı, ailesi ve mesleği de izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor.
Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmacısı Pervane Hanım, 35 yaşındadır. İki erkek çocuk annesi olan yarışmacı, aile hayatıyla da merak ediliyor. Uzun süredir Türkiye’de yaşayan Pervane Hanım, yarışmadaki performansıyla izleyicilerin dikkatini çekiyor.
Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmacısı Pervane Hanım, aslen Azerbaycanlıdır. Uzun yıllardır Türkiye’de yaşayan yarışmacı, hayatını Bursa’da sürdürüyor. Farklı kültürlerin mutfak alışkanlıklarını tanıma fırsatı bulan Pervane Hanım’ın yemek sunumu ve yarışmadaki performansı da izleyiciler tarafından merak ediliyor.
Yemekteyiz yarışmacısı Pervane Hanım, serbest makyaj sanatçısı olarak çalışıyor. Güzellik ve makyaj alanında faaliyet gösteren yarışmacı, mesleğinin yanı sıra yemek yapmaya olan ilgisiyle de dikkat çekiyor. Zuhal Topal’la Yemekteyiz programına katılmasıyla birlikte hem meslek hayatı hem de mutfaktaki becerileri izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor.
Pervane Hanım, hem mesleği hem de aile hayatıyla Zuhal Topal’la Yemekteyiz izleyicilerinin merak ettiği yarışmacılar arasında yer alıyor. Aslen Azerbaycanlı olan ve uzun yıllardır Türkiye’de yaşayan yarışmacı, serbest makyaj sanatçısı olarak çalışıyor. İki çocuk annesi Pervane Hanım’ın yarışmadaki yemekleri, sunumu ve rakiplerinden alacağı puanlar, haftanın ilerleyen günlerinde merakla takip edilecek.