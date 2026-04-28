Yemekteyiz Şükran Demirtaş kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz Şükran ne iş yapıyor?

TV8'in yıllardır büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni haftası başladı. 27 Nisan 1 Mayıs haftasında yarışmak için Yemekteyiz villasına gelen yarışmacılardan Şükran Hanım, yarışma başlar başlamaz izleyicinin beğenisini kazanan isim oldu. Peki Yemekteyiz Şükran kimdir? Şükran Demirtaş kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte Yemekteyiz Şükran Demirtaş hakkında merak edilen tüm detaylar...
Zuhal Topal'la Yemektyeiz'de 3. gün mutfağa giren isim Şükran Demirtaş oldu. Şükran Hanım aslen Malatyalı olsa da yarışmaya Ankara'dan katılıyor.
20 yaşında bir kız annesi olan Şükran Hanım, bekar bir annedir. Genç görünümü ve sempatik halleriyle izleyicinin ve Zuhal Topal'ın dikkatini çeken Şükran Hanım, 46 yaşındadır.
TV8'in sevilen yarışmasında bu hafta boy gösteren Şükran Demirtaş, mesleğiyle de oldukça merak edildi. Şükran Hanım, şu anda emeklidir.
Daha önce özel sektörde yöneticilik yapan Şükran Hanım, emekli olduktan sonra ise kendine dair gizli bir yeteneğini keşfetmiş.
Hiçbir kalıp kullanmadan, sadece bakarak her türlü dikiş dikebilen Şükran Hanım, gelinlikte kıyafete kadar tam bir dikim ustası olduğunu söyledi. Şükran Demirtaş eğer 200 bin TL'yi kazanırsa, kendine ait bir dikim atölyesi açmayı düşünüyor.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz her hafta 200 bin TL ödül dağıtmaya devam ediyor. Bu haftanın büyük ödül için yarışan isimleri ise şu şekilde;
|Gün
|Yarışmacı Adı
|1. Gün
|Yaprak Yıldırım
|2. Gün
|İbrahim Kar
|3. Gün
|Şükran Demirtaş
|4. Gün
|Asena Erdinç
|5. Gün
|Emin Çakıroğlu