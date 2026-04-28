TV8'in yıllardır büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni haftası başladı. 27 Nisan 1 Mayıs haftasında yarışmak için Yemekteyiz villasına gelen yarışmacılardan Şükran Hanım, yarışma başlar başlamaz izleyicinin beğenisini kazanan isim oldu. Peki Yemekteyiz Şükran kimdir? Şükran Demirtaş kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte Yemekteyiz Şükran Demirtaş hakkında merak edilen tüm detaylar...

HABERİN ÖZETİ Yemekteyiz Şükran Demirtaş kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz Şükran ne iş yapıyor? TV8'in Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 27 Nisan - 1 Mayıs haftası yarışmacılarından Şükran Demirtaş hakkında bilgiler verildi. Şükran Demirtaş, aslen Malatyalı olmasına rağmen yarışmaya Ankara'dan katılıyor. 46 yaşında ve 20 yaşında bir kız annesi olan Şükran Demirtaş, bekar bir annedir. Şu anda emekli olan Şükran Demirtaş, daha önce özel sektörde yöneticilik yapmıştır. Gizli bir yeteneği olarak dikiş ustalığını keşfeden Şükran Demirtaş, 200 bin TL kazanırsa dikim atölyesi açmayı hedefliyor. Bu haftanın yarışmacıları Yaprak Yıldırım, İbrahim Kar, Şükran Demirtaş, Asena Erdinç ve Emin Çakıroğlu'dur.

YEMEKTEYİZ ŞÜKRAN DEMİRTAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Zuhal Topal'la Yemektyeiz'de 3. gün mutfağa giren isim Şükran Demirtaş oldu. Şükran Hanım aslen Malatyalı olsa da yarışmaya Ankara'dan katılıyor.

20 yaşında bir kız annesi olan Şükran Hanım, bekar bir annedir. Genç görünümü ve sempatik halleriyle izleyicinin ve Zuhal Topal'ın dikkatini çeken Şükran Hanım, 46 yaşındadır.

YEMEKTEYİZ ŞÜKRAN NE İŞ YAPIYOR?

TV8'in sevilen yarışmasında bu hafta boy gösteren Şükran Demirtaş, mesleğiyle de oldukça merak edildi. Şükran Hanım, şu anda emeklidir.

Daha önce özel sektörde yöneticilik yapan Şükran Hanım, emekli olduktan sonra ise kendine dair gizli bir yeteneğini keşfetmiş.

Hiçbir kalıp kullanmadan, sadece bakarak her türlü dikiş dikebilen Şükran Hanım, gelinlikte kıyafete kadar tam bir dikim ustası olduğunu söyledi. Şükran Demirtaş eğer 200 bin TL'yi kazanırsa, kendine ait bir dikim atölyesi açmayı düşünüyor.

YEMEKTEYİZ 27 NİSAN 1 MAYIS HAFTASINDA KİMLER YARIŞIYOR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz her hafta 200 bin TL ödül dağıtmaya devam ediyor. Bu haftanın büyük ödül için yarışan isimleri ise şu şekilde;