Yemekteyiz Zeynel Çubuk kimdir, aslen nereli? Yemekteyiz Zeynel mesleği nedir?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de final günü yarışan Zeynel Çubuk, hem sosyal medya kullanıcılarının hem de izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Özellikle et yemeklerinde elinin lezzetine güvenen Zeynel Bey'in kim olduğu, memleketi ve ne iş yaptığı araştırılıyor. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 5. gün yarışan Zeynel Çubuk kimdir, kaç yaşında? Zeynel Çubuk evli mi, mesleği nedir? İşte detaylar...

Yemekteyiz Zeynel Çubuk kimdir, aslen nereli? Yemekteyiz Zeynel mesleği nedir?
GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 14:25
TV8 ekranlarına damga vuran Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de her hafta 200 bin TL'lik ödül için kıyasıya rekabet sürüyor. Cuma günü yapılan son oylama sonrası Zuhal Topal tarafından açıklanan haftanın birincisi 200 bin TL'yi alıp cebine koyacak. 20-24 Nisan haftasının iddialı isimleri arasında yerini alan Zeynel Bey'in ise yarışmacılardan kaç puan alacağı merak ediliyor. Haftanın son günü tezgah başına geçen Zeynel Çubuk kimdir, aslen nerelidir? İşte Yemekteyiz yarışmacısı Zeynel Çubuk'un özel hayatı ve kariyerine dair merak edilen tüm detaylar...

TV8'de yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 20-24 Nisan haftasında yarışan ve 200 bin TL ödül için mücadele eden kebap ustası Zeynel Çubuk hakkında bilgiler sunuluyor.
Yemekteyiz yarışmacısı Zeynel Çubuk aslen Diyarbakırlıdır ve 50 yaşındadır.
Zeynel Çubuk, 33 yıldır kebap ustalığı yapmaktadır ve son 7 yıldır kendi işletmesi bulunmaktadır.
Evli ve 3 çocuk babası olan Zeynel Çubuk, yarışmadan kazanacağı parayla eşine altın bilezik almak istediğini belirtmiştir.
Yemekteyiz'in 20-24 Nisan haftasında yarışan diğer isimler Kezban Yıldırım, Tatiana Baysal, Ozan Ali Korkut ve Meryem Bakır'dır.
YEMEKTEYİZ ZEYNEL ÇUBUK KİMDİR, ASLEN NERELİ?

Yemekteyiz'de tüm haftanın dengelerini değiştirecek isim Zeynel Çubuk, aslen Diyarbakırlıdır. Şuan da 50 yaşında olan Zeynel Bey, mutfak bilgisine ve el lezzetine güvenen güçlü adaylardan biri olarak 20-24 Nisan haftasında dikkatleri üzerine çekti.

Zeynel Çubuk özellikle et yemekleri konusunda kendisine oldukça güveniyor. Yarışmada kendi gününde de bu lezzetlere dair tecrübesini adeta konuşturmayı hedefliyor.

Yemekteyiz'in 5. gün yarışmacısı Zeynel Çubuk evlidir ve 3 çocuk babası. 200 bin TL'yi ise kazanması durumunda eşine altın bilezik almayı istediğini söyleyen Zeynel Bey, ailesine olan düşkünlüğünü de yarışma boyunca her fırsatta dile getirdi. Sakin bir yaşam tarzı sürdüğünü ifade eden Zeynel Bey, bu haftanın en iddialı isimleri arasında yerini aldı.

YEMEKTEYİZ ZEYNEL BEY MESLEĞİ NEDİR?

yarışmasına da 'dan katılan Zeynel Bey'in asıl mesleği de kebap ustalığı. Zeynel Çubuk yaklaşık 33 yıldır bu mesleği icra etmektedir. Meslek hayatına bulaşıkçı olarak başlayan Zeynel Çubuk, son 7 yıldır da kebap üzerine kendi işletmesi var.

Yemekteyiz'in 5. gün yarışan ismi Zeynel Bey, mutfak tecrübesiyle yarışmacılara ilk günden gözdağı verirken, Cuma günü yapılacak final günü şimdiden heyecanı ikiye katlamış durumda.

YEMEKTEYİZ 20-24 NİSAN HAFTASINDA KİMLER YARIŞIYOR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni haftasında yarışan birbirinden iddialı isimler ekranlara damga vururken, gün ve gün yarışacak yarışmacılara gelin yeniden bir göz atalım...

GünYarışmacı
1. günKezban Yıldırım
2. günTatiana Baysal
3. günOzan Ali Korkut
4. günMeryem Bakır
5. günZeynel Çubuk
