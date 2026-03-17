Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Biyografi
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Yeraltı dizisinin Kaan'ı Orhan Becerir kimdir? Orhan Becerir hangi dizilerde oynadı, bekar mı?

'Tek Yürek' ve 'Kirli Sepeti' gibi dizilerde rol alan oyuncu Orhan Becerir'in yeni dizisi NOW ekranlarının sevilen dizisi Yeraltı oldu. Yeraltı dizisine 'Kaan' karakterini oynayacak olan Orhan Becerir'in özel hayatı ve kariyeri merak edildi. Orhan Becerir kimdir, kaç yaşındadır? Orhan Becerir'in rol aldığı yapımlar neler?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yeraltı dizisinin Kaan'ı Orhan Becerir kimdir? Orhan Becerir hangi dizilerde oynadı, bekar mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 18:10
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 18:16

Suç, aksiyon ve gerilim dolu sahneleriyle kendini izlettiren oyuncu kadrosunu büyütmeye devam ediyor. Yayınlandığı ilk bölümden bu yana izleyicileri ekran başında tutsak eden Yeraltı dizisi, yeni bölümünde İsmail'in oğlu Kaan'ı ekranlara getiriyor. Daha Tek Yürek ve gibi yapımlarda rol alan genç oyuncu Orhan Becerir, son yeni projesi olan Yeraltı'nın oyuncu kadrosuna 'Kaan' karakteriyle girmiş oldu. Peki Yeraltı dizisi oyuncuları arasına dahil olan Orhan Becerir kimdir, kaç yaşındadır? Yeraltı dizisinin Kaan'ı Orhan Becerir hangi dizilerde oynadı? Kaan Becerir'in rol aldığı diziler ve hakkında merak edilen diğer detaylar:

YERALTI DİZİSİNİN KAAN'I ORHAN BECERİR KİMDİR?

Televizyon ekranlarındaki yeni projesi olan Yeraltı'nın oyuncu kadrosuna 'Kaan' rolüyle giren oyuncu Orhan Becerir, 4 Kasım 1996'da Nevşehir'de dünyaya gelmiştir.

2018 yılında Üniversiteyi Okan Üniversitesi'nde aldığı başarılı notlarla bitirip mezuniyetini tamamlayan Becerir, okul bittikten sonra diyetisyenlik yaparak ilk kariyerine başladı.

ORHAN BECERİR'İN MERAK EDİLEN MESLEK KARİYERİ:

Diyetisyenlikten oyunculuğa uzanan kariyer hayatında oyunculuk alanında ilerlemek istediğini fark eden Orhan Becerir, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuk sektöründeki ilk tecrübesini ise Pozitif Atölye'de yaşadı. Buradaki aldığı eğitimler sonrasında televizyon ekranlarında yayına başlayan Tek Yürek, Bizim Hikaye ve Kirli Sepeti gibi dizilerde oyunculuk performansını sergiledi.

ORHAN BECERİR'İN ROL ALDIĞI YAPIMLAR:


Kirli Sepeti (Fox, Medyapım, 2023)
Bizim Hikaye (FOX, 2019)
Tek Yürek (TRT 1, 2019)

YERALTI DİZİSİNİN YENİ OYUNCUSU ORHAN BECERİR EVLİ Mİ YOKSA BEKAR MI?

Kaan rolüyle Yeraltı dizisinin hikayesine dahil olan oyuncu Orhan Becerir'in özel hayatına yönelik en ok merak edilenlerden birisi de ünlü ismin evli olup olmadığına dair bilgiler oluyor.

Kaynaklara göre; Yeraltı dizisi oyuncusu Orhan Becerir'in ilişki hayatına yönelik herhangi bir bilgi ya da paylaşım bulunmuyor.

ORHAN BECERİR, YERALTI DİZİSİNDE NE ZAMAN OYNAYACAK? BÖLÜMÜ BELLİ OLDU MU?

Nefes kesen senaryosuyla her an ayrı bir heyecan verici olayın yaşandığı Yeraltı dizisi, her Çarşamba akşamı NOW ekranlarında izleyicisiyle bir araya geliyor. Yeraltı dizisinin oyuncu ekibine 'Kaan' rolüyle dahil olan 29 yaşındaki Orhan Becerir'in Yeraltı'nın 8. bölümünde ekran karşısında olacağı öğrenildi.

Kaan rolünü üstlenen oyuncu Orhan Becerir'in Yeraltı dizisindeki karakteriyle diziye nasıl bir etki edeceği izleyiciler arasında şimdiden merak uyandırıyor.

ETİKETLER
#kirli sepeti
#Bizim Hikaye
#Yeraltı Dizisi
#Orhan Becerir
#Kaan Karakteri
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.