Yeraltı dizisinin Kaan'ı Orhan Becerir kimdir? Orhan Becerir hangi dizilerde oynadı, bekar mı?

Suç, aksiyon ve gerilim dolu sahneleriyle kendini izlettiren Yeraltı dizisi oyuncu kadrosunu büyütmeye devam ediyor. Yayınlandığı ilk bölümden bu yana izleyicileri ekran başında tutsak eden Yeraltı dizisi, yeni bölümünde İsmail'in oğlu Kaan'ı ekranlara getiriyor. Daha Tek Yürek ve Kirli Sepeti gibi yapımlarda rol alan genç oyuncu Orhan Becerir, son yeni projesi olan Yeraltı'nın oyuncu kadrosuna 'Kaan' karakteriyle girmiş oldu. Peki Yeraltı dizisi oyuncuları arasına dahil olan Orhan Becerir kimdir, kaç yaşındadır? Yeraltı dizisinin Kaan'ı Orhan Becerir hangi dizilerde oynadı? Kaan Becerir'in rol aldığı diziler ve hakkında merak edilen diğer detaylar:

YERALTI DİZİSİNİN KAAN'I ORHAN BECERİR KİMDİR?

Televizyon ekranlarındaki yeni projesi olan Yeraltı'nın oyuncu kadrosuna 'Kaan' rolüyle giren oyuncu Orhan Becerir, 4 Kasım 1996'da Nevşehir'de dünyaya gelmiştir.

2018 yılında Üniversiteyi Okan Üniversitesi'nde aldığı başarılı notlarla bitirip mezuniyetini tamamlayan Becerir, okul bittikten sonra diyetisyenlik yaparak ilk kariyerine başladı.

ORHAN BECERİR'İN MERAK EDİLEN MESLEK KARİYERİ:

Diyetisyenlikten oyunculuğa uzanan kariyer hayatında oyunculuk alanında ilerlemek istediğini fark eden Orhan Becerir, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuk sektöründeki ilk tecrübesini ise Pozitif Atölye'de yaşadı. Buradaki aldığı eğitimler sonrasında televizyon ekranlarında yayına başlayan Tek Yürek, Bizim Hikaye ve Kirli Sepeti gibi dizilerde oyunculuk performansını sergiledi.

ORHAN BECERİR'İN ROL ALDIĞI YAPIMLAR:



Kirli Sepeti (Fox, Medyapım, 2023)

Bizim Hikaye (FOX, 2019)

Tek Yürek (TRT 1, 2019)

YERALTI DİZİSİNİN YENİ OYUNCUSU ORHAN BECERİR EVLİ Mİ YOKSA BEKAR MI?

Kaan rolüyle Yeraltı dizisinin hikayesine dahil olan oyuncu Orhan Becerir'in özel hayatına yönelik en ok merak edilenlerden birisi de ünlü ismin evli olup olmadığına dair bilgiler oluyor.

Kaynaklara göre; Yeraltı dizisi oyuncusu Orhan Becerir'in ilişki hayatına yönelik herhangi bir bilgi ya da paylaşım bulunmuyor.

ORHAN BECERİR, YERALTI DİZİSİNDE NE ZAMAN OYNAYACAK? BÖLÜMÜ BELLİ OLDU MU?

Nefes kesen senaryosuyla her an ayrı bir heyecan verici olayın yaşandığı Yeraltı dizisi, her Çarşamba akşamı NOW ekranlarında izleyicisiyle bir araya geliyor. Yeraltı dizisinin oyuncu ekibine 'Kaan' rolüyle dahil olan 29 yaşındaki Orhan Becerir'in Yeraltı'nın 8. bölümünde ekran karşısında olacağı öğrenildi.

Kaan rolünü üstlenen oyuncu Orhan Becerir'in Yeraltı dizisindeki karakteriyle diziye nasıl bir etki edeceği izleyiciler arasında şimdiden merak uyandırıyor.