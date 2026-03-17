Magazin
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Orhan Becerir, fenomen dizi Yeraltı'nın oyuncu kadrosuna katılıyor! Kaan rolüyle ekranlara bomba gibi dönüyor

Yeraltı dizisinin oyuncu kadrosuna süpriz bir transfer daha gerçekleşti. Rol aldığı Kirli Sepeti'ndeki İlkkan karakteri ile tanınan oyuncu Orhan Becerir, yeni dizisi olan Yeraltı'na Kaan rolüyle ekrana geliyor.

Daha önce 'Kirli Sepeti'nde rol alan Orhan Becerir, hikayesi ilk günden bu yana izleyicileri saran Yeraltı dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Sürükleyici konusu ve çarpıcı karakterleri ile NOW ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi olan Yeraltı, oyuncu kadrosunu giderek genişletiyor. Dizideki İsmail karakterinin oğlu olarak ekranlarda rol almas beklenen Orhan Becerir'in 'Kaan' rolüyle izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

YERALTI DİZİSİNİN OYUNCU EKİBİNE SÜRPRİZ BİR İSİM KATILDI!

Başrolünde Uraz Kaygılaroğlu (Bozo), Devrim Özkan (Ceylan) ve Deniz Can Aktaş (Ali Haydar)'ın olduğu birbirinden güçlü transferleriyle kendini izlettiren Yeraltı oyuncu kadrosuna yeni bir ismi daha ekletti.

Tek yürek ve Kirli Sepeti gibi dizilerde oynayan genç oyuncu Orhan Becerir'in dizideki karakterinin ise 'Kaan' olduğu öğrenildi.

YERALTI DİZİSİNİN KAAN'I KAÇINCI BÖLÜMDE OYNAYACAK?

NOW kanalının 1 numaralı dizisi Yeraltı'nın yeni karakterini oynayacak olan Orhan Becerir'in rolü izleyiciler arasında şimdiden merak edilmeye başlandı.

Oyuncu kadrosuna yeni dahil olduğu bilinen genç isim Orhan Becerir'in Kaan karakteriyle birlikte “Yeraltı” dizisinin 8. bölümünde İsmail’in oğlu olarak ekranlarda kendini göstermesi bekleniyor.

YERALTI DİZİSİNİN DİĞER OYUNCULARI KİMLER?

Deniz Can Aktaş (Haydar Ali)
Devrim Özkan (Ceylan)
Uraz Kaygılaroğlu (Bozo)
Sümeyye Aydoğan (Sultan)
Mehmet Yılmaz Ak (Yılmaz)
Ekin Mert Daymaz (Ferhat)
Emir Benderlioğlu (Yavuz)
Burak Sevinç (Merdan)
Ülkü Hilal Çiftçi (Melek)
Koray Şahinbaş (Efraim)
Hülya Gülşen (Gülsüm)
Hakan Çelebi (Paşa)
Sunay Kurtuluş (Adnan)
Ekin Aksoy (Komiser Pınar)
Nilay Erdönmez (Aslı)
Ceren Kaçar (Yıldız)
Ece Çeşmioğlu (Hülya)
Seray Özkan
Burak Çelik

YERALTI DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Her Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşan Yeraltı dizisi, saat 20.00 itibariyle NOW ekranlarında sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.

