TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Biyografi
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 16:17
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 16:21

Yılmaz Bayraktar kimdir? Yılmaz Bayraktar kaç yaşında? Yılmaz Bayraktar aslen nereli?

Oyuncu Yılmaz Bayraktar, meslektaşı Sıla Özlem Önemli ile evlendiğini duyurmasının ardından gündemin öne çıkan isimlerinden biri oldu. 24 Eylül 2026 tarihinde sade bir nikâh töreniyle dünyaevine giren çift, mutlu haberlerini yaklaşık bir buçuk ay sonra, 5 Kasım 2026'da sosyal medya hesaplarından paylaştı. Çiftin nikâhlarını bir süre gizli tutması, hayranlarının Yılmaz Bayraktar'ın özel hayatına ve kariyerine yönelik merakını artırdı. Peki Yılmaz Bayraktar kimdir? Yılmaz Bayraktar kaç yaşında? Yılmaz Bayraktar aslen nereli?

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Yılmaz Bayraktar kimdir? Yılmaz Bayraktar kaç yaşında? Yılmaz Bayraktar aslen nereli?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 16:17
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 16:21

doğumlu oyuncu Yılmaz Bayraktar, özellikle tarihi dizilerde üstlendiği rollerle Türk televizyon izleyicisinin tanıdığı isimler arasında yer alıyor. Vatanım Sensin dizisindeki Kral Aleksandros ve Mehmed: Fetihler Sultanı'ndaki Kral Stjephan rolleriyle dikkat çeken oyuncu, hem Türkiye'de hem de Almanya'da televizyon, sinema ve tiyatro projelerinde çalıştı. Peki Yılmaz Bayraktar kimdir? Yılmaz Bayraktar kaç yaşında? Yılmaz Bayraktar aslen nereli?

HABERİN ÖZETİ

Yılmaz Bayraktar kimdir? Yılmaz Bayraktar kaç yaşında? Yılmaz Bayraktar aslen nereli?

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Almanya doğumlu oyuncu Yılmaz Bayraktar, Türkiye ve Almanya'da tiyatro, sinema ve dizi projelerinde yer almakta olup, özellikle tarihi dizilerdeki rolleriyle tanınmaktadır.
Yılmaz Bayraktar, 23 Aralık 1984 doğumludur ve 5 Kasım 2026 itibarıyla 41 yaşındadır.
Oyuncu, Kiel kentindeki Schule für Schauspiel okulunda 2006-2010 yılları arasında eğitim almıştır.
Almanya, Avusturya, İsviçre ve Lihtenştayn'da çeşitli tiyatro çalışmalarında bulunmuştur.
Türkiye'deki televizyon kariyerine 2013 yılında Tatar Ramazan dizisiyle başlamıştır.
Vatanım Sensin dizisinde Kral Aleksandros ve Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Kral Stjephan karakterlerini canlandırmıştır.
Yılmaz Bayraktar, oyuncu Sıla Özlem Önemli ile evlidir.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

YILMAZ BAYRAKTAR KİMDİR?

Yılmaz Bayraktar, Türkiye ve Almanya'da oyunculuk yapan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Küçük yaşlarda dansla ilgilenmeye başlayan Bayraktar, ilerleyen yıllarda oyunculuğa yöneldi. Mesleki eğitimini Almanya'da alan oyuncu, 2006-2010 yılları arasında Kiel kentindeki Schule für Schauspiel okulunda eğitim gördü. 

Yılmaz Bayraktar kimdir? Yılmaz Bayraktar kaç yaşında? Yılmaz Bayraktar aslen nereli?

Eğitiminin ardından Almanya başta olmak üzere Avusturya, İsviçre ve Lihtenştayn'da çeşitli tiyatro çalışmalarına katıldı. Sahne deneyiminin ardından televizyon ve sinema projelerinde de yer almaya başladı. Alman televizyonlarında yayınlanan yapımlarda görev alan Bayraktar, ZDF'nin SOKO Potsdam ve Marie fängt Feuer dizilerinde rol aldı. Ayrıca ARD yapımı Mitten in Deutschland: NSU filminde de kamera karşısına geçti.

Yılmaz Bayraktar kimdir? Yılmaz Bayraktar kaç yaşında? Yılmaz Bayraktar aslen nereli?

YILMAZ BAYRAKTAR KAÇ YAŞINDA?

Yılmaz Bayraktar, 23 Aralık 1984 tarihinde dünyaya geldi. 5 Kasım 2026 itibarıyla 41 yaşında olan oyuncu, 23 Aralık 2026 tarihinde 42 yaşına girecek.

YILMAZ BAYRAKTAR ASLEN NERELİ?

Yılmaz Bayraktar Almanya doğumludur. Çocukluk ve gençlik yıllarının ardından oyunculuk eğitimini de Almanya'da tamamladı. Kiel kentinde aldığı dört yıllık eğitimin ardından Avrupa'nın farklı ülkelerinde tiyatro çalışmalarına katıldı.

Oyuncu, Türkiye'deki televizyon kariyerine ise 2013 yılında başladı. Bu tarihten itibaren Türk dizilerinde ve sinema filmlerinde çeşitli roller üstlendi.

Yılmaz Bayraktar kimdir? Yılmaz Bayraktar kaç yaşında? Yılmaz Bayraktar aslen nereli?

YILMAZ BAYRAKTAR EVLİ Mİ?

Evet. Yılmaz Bayraktar, oyuncu Sıla Özlem Önemli ile evlendi. Çiftin 24 Eylül 2026 tarihinde sade bir nikâh töreniyle hayatlarını birleştirdiği öğrenildi. Evliliklerini hemen duyurmayan ikili, mutlu haberlerini 5 Kasım 2026 tarihinde sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla açıkladı. Paylaşımda “Bir aile olalı epey zaman geçti” ifadesine yer verildi. Nikâh fotoğraflarının İstanbul'un tarihi yarımadası ve Galata Köprüsü çevresinde çekildiği belirtildi.

SILA ÖZLEM ÖNEMLİ İLE NE ZAMAN EVLENDİ?

Yılmaz Bayraktar ve Sıla Özlem Önemli, 24 Eylül 2026 tarihinde evlendi. Çiftin nikâh törenini sade bir organizasyonla gerçekleştirdiği aktarıldı. Ancak evlilik haberini kamuoyuyla paylaşmak için yaklaşık bir buçuk ay beklediler.

Yılmaz Bayraktar kimdir? Yılmaz Bayraktar kaç yaşında? Yılmaz Bayraktar aslen nereli?

5 Kasım 2026'da sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamayla evliliklerini duyuran çiftin fotoğrafları da takipçilerinden ilgi gördü. Nikâh sırasında Sıla Özlem Önemli'nin sade beyaz bir elbise tercih ettiği belirtildi.

YILMAZ BAYRAKTAR HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Oyuncunun Türkiye'deki televizyon kariyeri 2013 yılında Tatar Ramazan dizisiyle başladı. Bu projede Fehmi Çelebi karakterine hayat veren Bayraktar, 2014 yılında Çılgın Dershane Üniversitede dizisinde Emre karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Sonraki yıllarda farklı türlerdeki televizyon projelerinde görev alan oyuncu, özellikle tarihi dönem dizilerindeki performansıyla öne çıktı.

Yılmaz Bayraktar kimdir? Yılmaz Bayraktar kaç yaşında? Yılmaz Bayraktar aslen nereli?

VATANIM SENSİN'DE HANGİ ROLDE YER ALDI?

Yılmaz Bayraktar, 2018 yılında yayınlanan Vatanım Sensin dizisinin kadrosuna katıldı. Dizide Kral Aleksandros karakterini üstlendi. Tarihi konusuyla dikkat çeken yapımda yer alması, oyuncunun Türkiye'deki tanınırlığını artıran projelerden biri oldu.

MEHMED: FETİHLER SULTANI'NDA HANGİ KARAKTERİ OYNUYOR?

Yılmaz Bayraktar, 2026 yılında Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Tarihi yapımda Kral Stjephan karakteriyle ekranlara gelen oyuncu, böylece dönem dizilerindeki çalışmalarına bir yenisini ekledi.

YILMAZ BAYRAKTAR'IN OYNADIĞI DİZİLER

Yılmaz Bayraktar'ın bugüne kadar rol aldığı diziler arasında şu yapımlar bulunuyor:
•    Tatar Ramazan
•    Çılgın Dershane Üniversitede
•    Vatanım Sensin
•    Akıncı
•    Son Yaz
•    Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
•    Bir Küçük Gün Işığı
•    Esas Oğlan
•    ASAF
•    Mehmed: Fetihler Sultanı
•    Bize Bir Şey Olmaz

Oyuncu, Bize Bir Şey Olmaz dizisinde Barış karakterini üstlendi. Netflix yapımı ASAF dizisinde de görev aldı.

Yılmaz Bayraktar kimdir? Yılmaz Bayraktar kaç yaşında? Yılmaz Bayraktar aslen nereli?

YILMAZ BAYRAKTAR HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Televizyon projelerinin yanı sıra sinema alanında da çalışmalar yapan Yılmaz Bayraktar, farklı yönetmenlerin filmlerinde rol aldı.

Oyuncunun filmografisinde Yüksel Aksu'nun yönettiği İftarlık Gazoz ve Özhan Eren imzalı Son Mektup bulunuyor. Ayrıca Emre Akay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Av: The Hunt filminde de yer aldı.

ZAFERİN RENGİ FİLMİNDE HANGİ ROLÜ ÜSTLENDİ?

Yılmaz Bayraktar, Zaferin Rengi filminde Yüzbaşı Bennett karakterine hayat verdi. Tarihi olayları konu alan film, oyuncunun dönem yapımlarındaki çalışmalarına eklenen projelerden biri oldu.

Yılmaz Bayraktar kimdir? Yılmaz Bayraktar kaç yaşında? Yılmaz Bayraktar aslen nereli?

HER ŞEYİN BAŞI MERKÜR FİLMİNDE OYNADI MI?

Evet. Yılmaz Bayraktar, 2024 yılında vizyona giren Her Şeyin Başı Merkür filminde de rol aldı. Böylece oyuncu, televizyon projelerinin yanı sıra sinema çalışmalarını da sürdürdü.

ALMANYA'DA HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE ROL ALDI?

Yılmaz Bayraktar'ın oyunculuk geçmişi yalnızca Türkiye'deki yapımlarla sınırlı değil. Almanya'da da çeşitli televizyon ve sinema projelerinde görev aldı. ZDF ekranlarında yayınlanan SOKO Potsdam ve Marie fängt Feuer dizileri, oyuncunun Almanya'daki televizyon çalışmalarının arasında bulunuyor. Ayrıca ARD yapımı Mitten in Deutschland: NSU filminde de rol aldı.

YILMAZ BAYRAKTAR'IN TİYATRO KARİYERİ

Oyunculuk eğitimini tamamladıktan sonra sahne çalışmalarına ağırlık veren Yılmaz Bayraktar, Avrupa'nın farklı ülkelerinde tiyatro deneyimi kazandı. Almanya, Avusturya, İsviçre ve Lihtenştayn'daki tiyatro sahnelerinde görev aldı. Bu süreçte edindiği deneyimler, oyuncunun televizyon ve sinema kariyerinin öncesinde önemli bir yer tuttu.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yılmaz Bayraktar kimdir kaç yaşında? Yılmaz Bayraktar aslen nereli?
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yılmaz Bayraktar Mehmed Fetihler Sultanı dizisine dahil oldu! Bosna Kralı Stjepan rolüyle geliyor
ETİKETLER
#Mehmed Fetihler Sultanı
#Almanya
#Yılmaz Bayraktar
#Vatanım Sensin
#Sıla Özlem Önemli
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.