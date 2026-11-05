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İstanbul
Almanya doğumlu oyuncu Yılmaz Bayraktar, özellikle tarihi dizilerde üstlendiği rollerle Türk televizyon izleyicisinin tanıdığı isimler arasında yer alıyor. Vatanım Sensin dizisindeki Kral Aleksandros ve Mehmed: Fetihler Sultanı'ndaki Kral Stjephan rolleriyle dikkat çeken oyuncu, hem Türkiye'de hem de Almanya'da televizyon, sinema ve tiyatro projelerinde çalıştı. Peki Yılmaz Bayraktar kimdir? Yılmaz Bayraktar kaç yaşında? Yılmaz Bayraktar aslen nereli?
Yılmaz Bayraktar, Türkiye ve Almanya'da oyunculuk yapan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Küçük yaşlarda dansla ilgilenmeye başlayan Bayraktar, ilerleyen yıllarda oyunculuğa yöneldi. Mesleki eğitimini Almanya'da alan oyuncu, 2006-2010 yılları arasında Kiel kentindeki Schule für Schauspiel okulunda eğitim gördü.
Eğitiminin ardından Almanya başta olmak üzere Avusturya, İsviçre ve Lihtenştayn'da çeşitli tiyatro çalışmalarına katıldı. Sahne deneyiminin ardından televizyon ve sinema projelerinde de yer almaya başladı. Alman televizyonlarında yayınlanan yapımlarda görev alan Bayraktar, ZDF'nin SOKO Potsdam ve Marie fängt Feuer dizilerinde rol aldı. Ayrıca ARD yapımı Mitten in Deutschland: NSU filminde de kamera karşısına geçti.
Yılmaz Bayraktar, 23 Aralık 1984 tarihinde dünyaya geldi. 5 Kasım 2026 itibarıyla 41 yaşında olan oyuncu, 23 Aralık 2026 tarihinde 42 yaşına girecek.
Yılmaz Bayraktar Almanya doğumludur. Çocukluk ve gençlik yıllarının ardından oyunculuk eğitimini de Almanya'da tamamladı. Kiel kentinde aldığı dört yıllık eğitimin ardından Avrupa'nın farklı ülkelerinde tiyatro çalışmalarına katıldı.
Oyuncu, Türkiye'deki televizyon kariyerine ise 2013 yılında başladı. Bu tarihten itibaren Türk dizilerinde ve sinema filmlerinde çeşitli roller üstlendi.
Evet. Yılmaz Bayraktar, oyuncu Sıla Özlem Önemli ile evlendi. Çiftin 24 Eylül 2026 tarihinde sade bir nikâh töreniyle hayatlarını birleştirdiği öğrenildi. Evliliklerini hemen duyurmayan ikili, mutlu haberlerini 5 Kasım 2026 tarihinde sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla açıkladı. Paylaşımda “Bir aile olalı epey zaman geçti” ifadesine yer verildi. Nikâh fotoğraflarının İstanbul'un tarihi yarımadası ve Galata Köprüsü çevresinde çekildiği belirtildi.
Yılmaz Bayraktar ve Sıla Özlem Önemli, 24 Eylül 2026 tarihinde evlendi. Çiftin nikâh törenini sade bir organizasyonla gerçekleştirdiği aktarıldı. Ancak evlilik haberini kamuoyuyla paylaşmak için yaklaşık bir buçuk ay beklediler.
5 Kasım 2026'da sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamayla evliliklerini duyuran çiftin fotoğrafları da takipçilerinden ilgi gördü. Nikâh sırasında Sıla Özlem Önemli'nin sade beyaz bir elbise tercih ettiği belirtildi.
Oyuncunun Türkiye'deki televizyon kariyeri 2013 yılında Tatar Ramazan dizisiyle başladı. Bu projede Fehmi Çelebi karakterine hayat veren Bayraktar, 2014 yılında Çılgın Dershane Üniversitede dizisinde Emre karakteriyle izleyici karşısına çıktı.
Sonraki yıllarda farklı türlerdeki televizyon projelerinde görev alan oyuncu, özellikle tarihi dönem dizilerindeki performansıyla öne çıktı.
Yılmaz Bayraktar, 2018 yılında yayınlanan Vatanım Sensin dizisinin kadrosuna katıldı. Dizide Kral Aleksandros karakterini üstlendi. Tarihi konusuyla dikkat çeken yapımda yer alması, oyuncunun Türkiye'deki tanınırlığını artıran projelerden biri oldu.
Yılmaz Bayraktar, 2026 yılında Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Tarihi yapımda Kral Stjephan karakteriyle ekranlara gelen oyuncu, böylece dönem dizilerindeki çalışmalarına bir yenisini ekledi.
Yılmaz Bayraktar'ın bugüne kadar rol aldığı diziler arasında şu yapımlar bulunuyor:
• Tatar Ramazan
• Çılgın Dershane Üniversitede
• Vatanım Sensin
• Akıncı
• Son Yaz
• Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
• Bir Küçük Gün Işığı
• Esas Oğlan
• ASAF
• Mehmed: Fetihler Sultanı
• Bize Bir Şey Olmaz
Oyuncu, Bize Bir Şey Olmaz dizisinde Barış karakterini üstlendi. Netflix yapımı ASAF dizisinde de görev aldı.
Televizyon projelerinin yanı sıra sinema alanında da çalışmalar yapan Yılmaz Bayraktar, farklı yönetmenlerin filmlerinde rol aldı.
Oyuncunun filmografisinde Yüksel Aksu'nun yönettiği İftarlık Gazoz ve Özhan Eren imzalı Son Mektup bulunuyor. Ayrıca Emre Akay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Av: The Hunt filminde de yer aldı.
Yılmaz Bayraktar, Zaferin Rengi filminde Yüzbaşı Bennett karakterine hayat verdi. Tarihi olayları konu alan film, oyuncunun dönem yapımlarındaki çalışmalarına eklenen projelerden biri oldu.
Evet. Yılmaz Bayraktar, 2024 yılında vizyona giren Her Şeyin Başı Merkür filminde de rol aldı. Böylece oyuncu, televizyon projelerinin yanı sıra sinema çalışmalarını da sürdürdü.
Yılmaz Bayraktar'ın oyunculuk geçmişi yalnızca Türkiye'deki yapımlarla sınırlı değil. Almanya'da da çeşitli televizyon ve sinema projelerinde görev aldı. ZDF ekranlarında yayınlanan SOKO Potsdam ve Marie fängt Feuer dizileri, oyuncunun Almanya'daki televizyon çalışmalarının arasında bulunuyor. Ayrıca ARD yapımı Mitten in Deutschland: NSU filminde de rol aldı.
Oyunculuk eğitimini tamamladıktan sonra sahne çalışmalarına ağırlık veren Yılmaz Bayraktar, Avrupa'nın farklı ülkelerinde tiyatro deneyimi kazandı. Almanya, Avusturya, İsviçre ve Lihtenştayn'daki tiyatro sahnelerinde görev aldı. Bu süreçte edindiği deneyimler, oyuncunun televizyon ve sinema kariyerinin öncesinde önemli bir yer tuttu.