Yok Böyle Bir Şey şarkısını kim söylüyor, bestecisi kim? Özer Atik kimdir, mesleği ne, hangi şarkıları besteledi?

Daha 17 dizisinin fragmanında yayınlanan Yok Böyle Bir Şey şarkısının yazarı Özer Atik, müzik kariyeriyle gündeme geldi. Şarkının yorumcusunu öğrenmek isteyenler, Özer Atik'in hayatını, mesleğini ve müzik çalışmalarını araştırmaya başladı. Peki, Özer Atik kimdir, ne iş yapıyor? Özer Atik hangi şarkıları besteledi?

YOK BÖYLE BİR ŞEY ŞARKISINI KİM SÖYLÜYOR?

Müzikseverlerin merak ettiği Yok Böyle Bir Şey şarkısı, Özer Atik tarafından seslendiriliyor. 2008 yılında yayımlanan şarkı, sanatçının müzik kariyerinde öne çıkan çalışmalar arasında yer alıyor.

Albümün prodüktörlüğünü ise başarılı oyuncu ve komedyen Tolga Çevik üstleniyor. Şarkının yeniden merak konusu olmasıyla birlikte Özer Atik'in hayatı, müzik kariyeri ve diğer eserleri de araştırılmaya başlandı.

ÖZER ATİK KİMDİR MESLEĞİ NE?

Yok Böyle Bir Şey şarkısıyla tanınan Özer Atik, Türk müziğinin piyanist ve ses sanatçılarındadır. 5 Kasım 1977 tarihinde Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde dünyaya gelen Özer Atik, müzik eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü'nde aldı.

Profesyonel müzik kariyerine 1996 yılında tiyatro oyunları için özgün sahne müzikleri besteleyerek başladı. Hadi Çaman Tiyatrosu başta olmak üzere farklı tiyatro topluluklarında aranjör, enstrümanist ve besteci olarak görev yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Kültür Merkezi için sahne müzikleri hazırladı. Ayrıca tanıtım filmleri ve belgesel projeleri için besteler üretti.

Komedi Dükkanı programında piyanist olarak geniş kitlelerce tanınan sanatçı, 2008 yılında ilk albümü “Yok Böyle Bir Şey”i çıkardı. 2013 yılında Arkadaşım Hoşgeldin programında da piyanist olarak yer alan Özer Atik, TolgShow programındaki müzik çalışmalarıyla kariyerini sürdürdü. Müzik kariyerinin yanı sıra bir dönem müzik öğretmenliği de yapan sanatçı, beste ve sahne çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

ÖZER ATİK HANGİ BESTELERİ YAPTI?

"Yok Böyle Bir Şey"

"Ver Elini İstanbul"

"Tek Başıma Çaresiz"

"Dünya"

"Yüreğimdeki Ezgim Ol İstiyorum"

"Vurursan Yıkılmam"

"Ben Varım"

"Ben Olsam"

"Ne Yazar"

"Hasretim Sana"