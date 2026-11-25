Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında her hafta farklı yarışmacılar mutfaktaki hünerlerini sergileyerek büyük ödül için mücadele ediyor. 23-27 Kasım haftasında yarışan isimlerden biri de Caner Ertekin oldu. Restoran işletmecisi olan ve özellikle balık konusunda kendisine güvenen Ertekin'in hayatı, mesleği ve özel yaşamı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Yemekteyiz Caner Ertekin kimdir, nereli, ne iş yapıyor? İşte merak edilenler...

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HABERİN ÖZETİ Zuhal Topal'la Yemekteyiz Caner Ertekin kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 23-27 Kasım haftasında yarışan restoran işletmecisi Caner Ertekin, hayatı ve mesleğiyle izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Caner Ertekin, Tekirdağ'da 'Balıkname' isimli bir mekânı olan bir restoran işletmecisidir. Yarışmacı, özellikle balık yemekleri konusunda kendisine güvendiğini ve iddialı olduğunu belirtmektedir. Ertekin, Yemekteyiz mutfağında 250 bin liralık büyük ödül için mücadele etmektedir. Caner Ertekin'in yaşı, doğum tarihi ve aslen nereli olduğuna dair kamuoyuna yansımış doğrulanmış kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANER ERTEKİN KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 23-27 Kasım haftasında yarışan isimlerinden Caner Ertekin, restoran işletmeciliği yapıyor. Tekirdağ'da Balıkname isimli bir mekânı bulunan Ertekin, özellikle balık yemekleri konusunda kendisine güveniyor. Yarışmada da mutfaktaki iddiasını ortaya koyarak 250 bin liralık büyük ödül için mücadele ediyor.

CANER ERTEKİN NE İŞ YAPIYOR?

Caner Ertekin, restoran işletmecisi olarak çalışıyor. Tekirdağ'da Balıkname isimli bir mekânı bulunan yarışmacı, işletmecilik deneyimini Yemekteyiz mutfağına taşımak istiyor. Özellikle balık konusunda iddialı olduğunu belirten Ertekin, yemekleriyle rakiplerinden yüksek puan almayı hedefliyor.

CANER ERTEKİN ASLEN NERELİ?

Caner Ertekin'in memleketine ve doğum yerine ilişkin kamuya açık kaynaklarda doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Yarışmacının Tekirdağ'da Balıkname isimli bir restoran işlettiği biliniyor. Ancak bu bilgi, aslen Tekirdağlı olduğunu göstermiyor.

CANER ERTEKİN KAÇ YAŞINDA?

Caner Ertekin'in doğum tarihi ve yaşı hakkında kamuoyuna yansımış doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Yarışmacının kaç yaşında olduğuna ilişkin net bir açıklama yapılmadığı için kesin bir yaş bilgisi paylaşmak mümkün değil.

Caner Ertekin, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programındaki performansıyla izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Tekirdağ'da işlettiği Balıkname isimli restoranıyla tanınan yarışmacı, özellikle balık yemekleri konusunda iddialı olduğunu belirtiyor. Özel hayatıyla da merak uyandıran Ertekin'in yarışmadaki performansı ve rakiplerinden alacağı puanlar önümüzdeki günlerde belli olacak.