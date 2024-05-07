7 Mayıs 2024 dolar kuru belli oldu! Yatırımcılar temkinli

07 May 2024 07:33 - Güncelleme : 07 May 2024 07:33

Altın, döviz, borsa! En çok kazandıran belli oldu

Altın, döviz, borsa! En çok kazandıran belli oldu

Dolar kuru son dönemdeki büyük yükselişinin ardından 31 Mar Yerel Seçimleri ile duraklama dönemine girdi. Birçok uzman tarafından dillendirilen beklentilerin aksine dolar Türk Lirası karşısında da bir miktar değer kaybetti.

TL EYLÜL 2021'DEN BERİ BİR İLKİ YAŞADI

Merkez Bankası (TCMB) tarafından dün yayımlanan geçici verilere göre, TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru nisanda 59.77’ye yükseldi. Mart ayında reel efektif döviz kuru 58.10 olarak kaydedilmişti. Böylece TL’nin reel değeri Eylül 2021’den beri en yüksek seviyesine ulaştı.

Ancak yatırımcılar ve vatandaşlar doların ilerleyen dönemdeki seyrinin ne olacağı konusunda merak içinde. Bu sebeple günlük döviz kurları merakla takip ediliyor

Peki bugün dolar ne kadar oldu? İşte 7 Mayıs Salı 2024 dolar fiyatı, euro fiyatı ve diğer döviz kurlarında son durumu

DOLAR NE KADAR?

Bankalar arası piyasada dolar 32,25 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Euro/TL ise 34,84 TL’de yer alıyor.

7 MAYIS 2024 DÖVİZ KURLARI