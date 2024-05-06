Yen dolara yenilmedi, 1986'dan beri ilk!

06 May 2024 12:31 - Güncelleme : 06 May 2024 12:31

Japon Merkez Bankası (BoJ) 17 yıl aradan sonra ilk kez faiz artırımına gitti. Ulusal para birimi yen ise 1986 yılından bu yana ilk kez 160’ın üzerine çıkarak ani yükseliş kaydetti.

MÜDAHALE SPEKÜLASYON SÖYLENTİLERİ ARTTI

Dolar/yen paritesi, geçen hafta Haziran 1986'dan bu yana ilk kez 160'ın üzerine çıkarken, bu seviyeden artan satış baskısıyla 151,86 seviyelerine kadar geriledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararının açıklandığı geçen hafta ortasında da dünyanın 4. büyük ekonomisinin para birimi olan yenin, olası müdahale sonrası dolar karşısında hızlıca yüzde 2,3'den fazla güçlenerek 151 seviyesinden işlem görmesi dikkati çekti.

Yendeki dalgalanmaların hızı ve derecesi, Japon yetkililerin para birimlerinin değerindeki keskin düşüşü durdurmak için müdahalede bulunup bulunmadıkları konusunda spekülasyonları artırdı.

HAFTALIK DÜŞÜŞ YÜZDE 3’ÜN ÜZERİNDE

Analistler müdahale iddialarını masada tutmaya devam ederken ülkeden resmi açıklama gelmedi. Haftaya 157,82 seviyesinden başlayan dolar/yen paritesi haftanın son işlem gününde 152,92 seviyesine gerilerken, bugün de olası müdahale sonrası kazançların bir kısmını geri vererek yüzde 0,5 düşüşle 153,81 seviyesine geriledi.

Dolar/yen paritesindeki düşüş geçen hafta yüzde 3,5'i buldu. Yen, BoJ'un negatif faiz rejimine son verdiği mart ayındaki tarihi toplantısından bu haftaya kadar yüzde 6'nın üzerinde değer kaybetmişti.

Fed'in faiz oranlarını beklenenden daha uzun süre yüksek tutabileceğine ilişkin beklentilerin arttığı bir dönemde doların güçlenmesi de yenin darbe almasına yol açtı.

REFLESYONDA ÖNEMLİ BİR ADIM

Yen, G10 ülkeleri arasında en zayıf performans gösteren para birimi olurken, Japon yetkililerin dövize müdahalesinin oluşturabileceği maliyet ve kredibiliteye yönelik riskler de artıyor.

Analistler, bir G7 ülkesinin döviz müdahalesinin, diğer büyük ülkelerin tepkisini çekme olasılığını da beraberinde getireceğine işaret etti.

Uzun süredir düşük olan yenin değeri, Japon ihracat şirketlerinin karlarını şişirirken, bu da birçok Japon şirketinin hisse fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasına sebep oldu.

Analistler, yendeki zayıflığın ekonomide yeniden makul oranlı enflasyona dönmeyi ifade eden "reflasyon" konusunda önemli bir rol oynadığını belirtiyor.

EKONOMİ ZARAR GÖREBİLİR

Bunun yanında, yenin değer kaybetmesi ihracat odaklı olmayan Japon şirketlerini yurt dışından gelen bileşenler ve ham maddelere giderek daha fazla ödeme yapmak zorunda bırakıyor. Bu da Japonya Maliye Bakanlığı ve BoJ üzerinde baskı oluştururken, bazı analistler zayıf yenin memnuniyetle karşılandığı günlerin geride kaldığına işaret ediyor.

Bu durum Japonya'da enflasyonun hedefi aşması ve dünyanın en büyük üçüncü ekonomisinin zarar görmesi riskini de taşıyor.

Güney Kore ve Çin'in ekonomi yöneticileri de başta Japon yeni olmak üzere döviz piyasasındaki oynaklığın artmasının yakın vadede bölgesel büyüme beklentilerini etkileyebilecek risk faktörlerinden biri olduğu konusunda uyarılarda bulunurken, döviz piyasasında aktif işlem yapan yatırımcılar geçen haftadaki söz konusu olası müdahaleden sonra bu hafta daha fazla dalgalanma yaşanması ihtimaline karşı tetikte bekliyor.