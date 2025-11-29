Trabzonspor'da Ernest Muçi'den Konyaspor kritiği: "Böyle devam edeceğiz"

Kategoriler
Trabzonspor'da Konyaspor maçının kritikleri yapıldı. Trabzonsporlu yıldızlar, zafer sonrasında 'takımdaşlık' mesajı verdi ve beraber mücadele etmenin önemine dikkat çekti.
"Bugünün bizim için çok önemli olacağının farkındaydık. Ligin ilk iki sırasındaki takımlar birbiriyle oynayacakları için onlara yaklaşmak adına kendi adımıza çok önemli olacağını biliyorduk. 1-0 geriye düşmek istemezdik ama 1-0'dan sonra karakter, istek gösterdik. Sonucunda da 3 puan aldık. Böyle devam edeceğiz."
"Gol krallığı iyi hissettiriyor. Ama en önemlisi kazanmak. Yavaş başladık maça biraz. Golü yedikten sonra uyandık. Takım iyi bir savaş gösterdi bugün. Golü yedikten sonra kendi oyunumuzu ortaya koyduk. Bu takım büyük işler başarabileceğini ispatladı. Takım adına çok mutluyum. Biz bir aile takımıyız. Birlikte oynadığım arkadaşlarım, onlar gol attığında kendim atmış kadar seviniyorum. Bütün ekip iyi iş çıkarıyor. Biz bir aile takımıyız."
"Bugün aslında iyi bir rakibe karşı zor bir maç oynadık. Maça başlangıcımız yavaş ve sakin oldu. Golü yedikten sonra uyandık. Ondan sonra bizim için iyi bir maç oldu. Takım olarak mücadele ettik ve kazandık."