Fatih Tekke'den takıma uyarı geldi!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Konyaspor'u 3-1 ile geçti. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, takımına uyarılarda bulundu.

TRABZONSPOR'DA FATİH TEKKE'DEN SAVUNMA MESAJI

"Bana göre maçın ilk bölümü ve son bölümü olumsuz. Bunun nedenleri var. Oyuncu yapısından dolayı reaksiyonlarda çok eksiktik. 3'lü baskı daha iyi oldu. Birebir baskıya düşeceksek, bunu iyi oynamalıyız. Bir şey olmaz, zaman vereyim... Zaman verince kullanıyorlar, herkes bu oyunda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bugün sorunlar yaşadık açıkçası. Savunmada; hem kenar ortasında, hem kenarlarda, birebirleri böyle oynamamalıyız. Orta yapıldığında bir şey olmaz dememeliyiz, oluyor. İlk yarının sonunda, ikinci yarıda, oyunun kontrolünü tuttuğunuzda bazı şeyler kolaylaşıyor. Her şeye rağmen bu galibiyeti aldık. Bu zaferi en başta Edin Visca'ya armağan ediyoruz. Yola devam. Çarşamba kupa maçı var. O da zor. Sonrasında Göztepe maçı var. En şiddetli, en hızlı takımlardan birisi. Maç maç devam etmeye çalışıyoruz."