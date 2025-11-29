Menü Kapat
Hava Durumu
13°
 | Burak Ayaydın

Fatih Tekke'den takıma uyarı geldi!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Konyaspor galibiyetinin ardından mücadeleyi değerlendirdi. Başarılı antrenör, takımın savunma yönündeki eksikliklere dikkat çekti.

Fatih Tekke'den takıma uyarı geldi!
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
29.11.2025
saat ikonu 22:53
|
GÜNCELLEME:
29.11.2025
saat ikonu 22:53

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Konyaspor'u 3-1 ile geçti. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, takımına uyarılarda bulundu.

Fatih Tekke'den takıma uyarı geldi!

TRABZONSPOR'DA FATİH TEKKE'DEN SAVUNMA MESAJI

"Bana göre maçın ilk bölümü ve son bölümü olumsuz. Bunun nedenleri var. Oyuncu yapısından dolayı reaksiyonlarda çok eksiktik. 3'lü baskı daha iyi oldu. Birebir baskıya düşeceksek, bunu iyi oynamalıyız. Bir şey olmaz, zaman vereyim... Zaman verince kullanıyorlar, herkes bu oyunda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bugün sorunlar yaşadık açıkçası. Savunmada; hem kenar ortasında, hem kenarlarda, birebirleri böyle oynamamalıyız. Orta yapıldığında bir şey olmaz dememeliyiz, oluyor. İlk yarının sonunda, ikinci yarıda, oyunun kontrolünü tuttuğunuzda bazı şeyler kolaylaşıyor. Her şeye rağmen bu galibiyeti aldık. Bu zaferi en başta Edin Visca'ya armağan ediyoruz. Yola devam. Çarşamba kupa maçı var. O da zor. Sonrasında Göztepe maçı var. En şiddetli, en hızlı takımlardan birisi. Maç maç devam etmeye çalışıyoruz."

Fatih Tekke'den takıma uyarı geldi!

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR'DA KONYASPOR KARŞISINDA GALİBİYET GOLLERİ KİMLERDEN GELMİŞTİ?
Karadeniz devi; Paul Onuachu (2) ve Ernest Muçi'nin golleriyle, 3-1 kazanmıştı.
