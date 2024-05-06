Altın, petrol, kakao düştü, piyasalarda rüzgar tersine döndü

06 May 2024 11:52 - Güncelleme : 06 May 2024 11:54

Emtia fiyatları geçtiğimiz hafta son zamanların en hareketli günlerini yaşarken yön arayışı devam etti. Arz sorunları, hava durumu ve FED emtia piyasalarında fiyatlanmaları etkiledi.

ABD İSTİHDAM PİYASASI ÖN SIRADA

ABD'de açıklanan istihdam verilerinin Fed'in ilk faiz indirimine eylülde gidebileceğine yönelik beklentileri artırmasına karşın, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz kararı sonrası yaptığı açıklamaların etkisi devam etti.

FED nisan ayında faizleri sabit bırakma kararı verdi. ABD'de, tarım dışı istihdam, nisanda 175 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,8'den yüzde 3,9'a çıktı.

HAVA OLAYLARI DA ETKİLEDİ

Fed faiz indirimlerine yönelik belirsizlikler altını baskılarken Geçen hafta ons bazında altın yüzde 1,5, gümüş yüzde 2,4, paladyum yüzde 1 değer kaybederken, platin yüzde 4,5 değer kazandı.

Tezgah üstü piyasada geçen hafta fiyatlar libre bazında bakırda yüzde 0,2, alüminyumda yüzde 0,6 azalırken, kurşunda yüzde 0,3, nikelde yüzde 0,8, çinkoda yüzde 2,4 artış kaydetti.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 6 azalış kaydederken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gazın İngiliz Termal Birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı yüzde 33 arttı. Fiyatlardaki oynaklıklara arz endişeleri etkili oldu.

TARIMDA KARIŞIK SEYİR

Tarım grubunda da karışık bir seyir izlendi. Chicago Ticaret Borsası'nda geçen hafta kile başına fiyatlar, buğdayda yatay seyrederken, mısırda yüzde 2,3, soya fasulyesinde yüzde 3,2 arttı, pirinçte ise yüzde 0,4 azaldı.

Intercontinental Exchange'de libre bazında fiyatlar, pamukta yüzde 6,5, kahvede yüzde 10,4 değer kaybederken, şekerde yüzde 0,8 değer kazandı. Kakaonun ton başına fiyatı ise 24,4 düştü.

Dünya pirinç üretim tahminlerinin artış göstermesi, fiyatlarda değer kaybına neden oldu. Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle mısır ve soya fasulyesi fiyatları arttı. Tayland’daki rekor sıcaklıklarla şeker fiyatları yükseldi. Hindistan'da şeker üretiminin ekim-nisan aralığında düşüş göstermesi, fiyatlarda yükselişe neden oldu.

KAKAO FİYATLARI SERT DÜŞTÜ

Öte yandan tarım emtialar arasında en sert düşüş kakaoda görüldü. Kakao fiyatları, arz endişelerinin hafiflemesiyle bu hafta tüm zamanların en hızlı haftalık düşüşünü kaydetti. Nijerya'da kakao ihracatının artması kakaoda arza ilişkin endişelerin azaldığını ortaya koyuyor.

Yatırımcılara yapılan teminat tamamlama çağrıları sonrasında kakao fiyatları sert geriledi. Rekor seviyedeki fiyatlar nedeniyle birçok trader ve çikolata şirketi gelecek sezon için kakao çekirdeği alımlarını erteliyor. Bu da kakao talebini olumsuz etkiliyor.

Analistler, kakaoda bundan sonraki dönemde yavaş yavaş arzın yeniden artmaya başlayacağını, bunun da fiyatların düşeceği beklentisini artırdığını söyledi.