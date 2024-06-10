Dolar fiyatı haftaya yüksekten girdi! Yatay seyirden bir sert çıkış daha

10 Haziran 2024 07:49 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 07:52

Fatih Karahan'dan 'enflasyon' mesajı: Tek hane için 2026'yı işaret etti

Fatih Karahan'dan 'enflasyon' mesajı: Tek hane için 2026'yı işaret etti

Dolar kuru başta olmak üzere döviz kurlarında geçtiğimiz hafta yaşanan yükseliş trendi kısa sürmüş Bir ara 32.62'yi gören dolar/TL fiyatı yüzde 0,76'yı bulan düşüşle 32.20 seviyelerine geri dönüştü. Bu düşüşle birlikte uzun süredir yatay seyrin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Ancak dolar yeni haftanın ilk gününe de sürpriz yukarı ivmelenmeyle başladı. Hafta sonu bankalar arası piyasadaki hareketlenmenin ardından piyasalar doların yanı sıra birçok döviz kuru için yukarı yönlü hareketle açıldı.

Peki bugün dolar ne kadar oldu? İşte 10 Haziran 2024 dolar fiyatı ve döviz kurları

DOLAR FİYATI NE KADAR OLDU? EURO VE STERLİN FİYATI

Dolar: 32,46 (Alış) - 32,56 (Satış)

Euro: 34,92 (Alış) - 35,07 (Satış)

Sterlin: 41,28 (Alış) - 41,49 (Satış)

10 HAZİRAN 2024 DÖVİZ KURLARI