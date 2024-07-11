Dolar fiyatı kritik eşikte: Her an rekor gelebilir! 11 Temmuz döviz kurları belli oldu
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
11 Temmuz 2024 08:51 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 09:14
Dolar kuru bir kez daha 33 lira bandını zorluyor. Altın fiyatları gibi benzer bir yükseliş ivmesi yakalayan dolar fiyatı, yatırımcıların dikkatli takibinde. Bunun yanında euro ve sterlin kuru da yine hareketllilik içinde. İşte 11 Temmuz döviz kurları...
Dolar kuru son günlerde yeniden yükseliş ivmesi yakaladı. Altın fiyatlarına paralel olarak yükselen dolar kuru, dün günü 31.90 bandında tamamlamıştı. Yeni günde yatırımcılar yeniden gözünü dolara çevirirken piyasaların açılmasıyla birlikte günün ilk döviz kurları da belli oldu.
DOLAR BUGÜN NE KADAR?
Dolar kuru, 11 Temmuz 2024 sabahında 32,91 lira bandında işlem görüyor.
Spot piyasada ayrıca euro 35,74 lira, sterlin ise 42,42 liradan işlem görüyor.
11 TEMMUZ DÖVİZ KURLARI
Kaynak: tgrthaber.com