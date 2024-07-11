Dolar fiyatı kritik eşikte: Her an rekor gelebilir! 11 Temmuz döviz kurları belli oldu

11 Temmuz 2024 08:51 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 09:14

Dolar kuru son günlerde yeniden yükseliş ivmesi yakaladı. Altın fiyatlarına paralel olarak yükselen dolar kuru, dün günü 31.90 bandında tamamlamıştı. Yeni günde yatırımcılar yeniden gözünü dolara çevirirken piyasaların açılmasıyla birlikte günün ilk döviz kurları da belli oldu.

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Dolar kuru, 11 Temmuz 2024 sabahında 32,91 lira bandında işlem görüyor.

Spot piyasada ayrıca euro 35,74 lira, sterlin ise 42,42 liradan işlem görüyor.

11 TEMMUZ DÖVİZ KURLARI