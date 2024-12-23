Dolar haftayı rekorla açtı, yükseliş devam ediyor! İşte 23 Aralık döviz kurları
Dolar kuru küresel piyasalardaki yukarı yönlü ivmesini sürdürürken yeni hafta da rekorla açıldı. Geçen hafta 35 TL psikolojik sınırını aşan dolar/TL, Fed kararının ardından da hız kesmiyor. Dolar yıl sonunda 36 lira olur mu, sorusu gündemdeki sıcaklığını koruyor. İşte 23 Aralık döviz kurları....
Dolar kuru küresel ölçekte ciddi bir çıkış ivmesi yakaladı. Geçen hafta uzun zamandır beklenen gelişme nihayet gerçekleşmiş dolar kuru 35 lira psikolojik eşiğini nihayet aşmıştı. Yine geçen hafta ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı sonrası dolar kuru yukarı yönlü hareketini sürdürdü.
23 Aralık Pazartesi günü itibarıyla yükseliş sürerken, kurun yıl sonuna kadar 36 lirayı görüp görmeyeceğine ilişkin merak, güçlenerek devam ediyor. Peki serbest piyasada güncel dolar kuru ne kadar? İşte 23 Aralık döviz kurları...
DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (23 ARALIK PAZARTESİ)
Dolar/TL, sabah açılış itibarıyla yüzde 0,06 artışla alış 35,1750, satış ise 35,2195 TL'den fiyatlanmış durumda.
EURO NE KADAR, KAÇ TL?
Euro/TL yüzde 0,13 artışla alış 36,7354 TL ve satış 36,7965 TL'den işlem görüyor.
STERLİN NE KADAR?
Sterlin/TL de yüzde 0,41 değer kazancıyla 44,3487'den alınırken, 44,4789 TL'den satılıyor.