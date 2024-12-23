Dolar haftayı rekorla açtı, yükseliş devam ediyor! İşte 23 Aralık döviz kurları

23 Aralık 2024 06:56 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 07:00

Dolar kuru küresel piyasalardaki yukarı yönlü ivmesini sürdürürken yeni hafta da rekorla açıldı. Geçen hafta 35 TL psikolojik sınırını aşan dolar/TL, Fed kararının ardından da hız kesmiyor. Dolar yıl sonunda 36 lira olur mu, sorusu gündemdeki sıcaklığını koruyor. İşte 23 Aralık döviz kurları....