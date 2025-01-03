Dolar kuru adım adım 36 liraya yürüyor! 3 Ocak 2025 döviz kurları
Dolar yılbaşı öncesi yakaladığı çıkış ivmesini yeni yılda da sürdürüyor. Kur 36 liraya doğru istikrarlı adımlarla ilerliyor. Peki bugün dolar ne kadro oldu? İşte 2 Ocak döviz kurları, dolar, euro fiyatı...
Fed'in faiz artırım kararı sonrası dolar dünya genelinde büyük çıkış ivmesi yakalamıştı. Türkiye'de ise dolar kuru 35 lira psikolojik sınırını da aşmıştı.Bu durum "Dolar yıl sonunda 36 TL olur mu" sorusunu da gündeme taşısa da dolar yeni yılı 35.30 TL seviyelerinde kapatmıştı!.. Peki yılbaşı tatilinin ardından para piyasalarında durum ne? güncel dolar kuru ve euro fiyatı ne kadar? İşte 3 Ocak 2025 döviz kurları...
DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU?
Serbest piyasada dolar alış 35.3842 TL, satış 35.3997 TL'den işlem görüyor.
EURO NE KADAR, KAÇ TL?
Euro/TL yüzde alış 36,3508 TL ve satış 36,4011 TL'den işlem görüyor.