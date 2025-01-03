Dolar kuru adım adım 36 liraya yürüyor! 3 Ocak 2025 döviz kurları

03 Ocak 2025 07:13 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 07:17

Dolar yılbaşı öncesi yakaladığı çıkış ivmesini yeni yılda da sürdürüyor. Kur 36 liraya doğru istikrarlı adımlarla ilerliyor. Peki bugün dolar ne kadro oldu? İşte 2 Ocak döviz kurları, dolar, euro fiyatı...

Fed'in faiz artırım kararı sonrası dolar​ dünya genelinde büyük çıkış ivmesi yakalamıştı. Türkiye​'de ise dolar​ kuru 35 lira psikolojik sınırını da aşmıştı.Bu durum "Dolar yıl sonunda 36 TL olur mu" sorusunu da gündeme taşısa da dolar​ yeni yılı 35.30 TL seviyelerinde kapatmıştı!.. Peki yılbaşı tatilinin ardından para piyasalarında durum ne? güncel dolar kuru​ ve euro fiyatı ne kadar? İşte 3 Ocak 2025 döviz kurları...

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada dolar alış 35.3842 TL, satış 35.3997 TL'den işlem görüyor.

EURO NE KADAR, KAÇ TL?

Euro/TL​ yüzde alış 36,3508 TL ve satış 36,4011 TL'den işlem görüyor.



