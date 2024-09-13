Dolar kuru bu kez geri çekildi! 13 Eylül döviz kurları, dolar, euro ve sterlin fiyatı

13 Eylül 2024 07:45 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 07:47

Dolar kuru, piyasadaki talep azlığı nedeniyle sürdürdüğü yatay seyrin ardından bugün kritik 34 lira seviyesinin gerisine geldi. İşte 13 Eylül döviz kurları, dolar, euro ve sterlin fiyatı.

Temmuz ayıyla birlikte yükselişe geçen dolar kuru​ kademe artmış ve yatırımcılarının yüzünü güldürmüştü. Ağustos ayında da çıkışını sürdüren Dolar/TL​ kritik 34 lira bandını aştıktan sonra 34.50 ile rekor kırmıştı. Sonrasındaki ekonomik gelişmelerle bir miktar geri gelen dolar fiyatı 34 lira bandında konumlanmıştı. Uzun süredir 34 liranın hemen üstünde fiyat istikrarı yakalayan dolar kuru​ bugün bir miktar geriye gedi. Dolar kuru sabahın ilk saatlerinde düşüş gösterirken ardından gelen piyasa tepkisiyle ivmesini yukarı çevirse de düne göre kayıplarını hala geri alamadı.

Peki dolar kuru​ bugün ne kadar? İşte 13 Eylül​ döviz kurları, dolar, euro​ ve sterlin​ fiyatı...

DOLAR BUGÜN NE KADAR? (13 EYLÜL 2024)

Güncel dolar kuru​ sabah saatleri itibarıyla alış 33,95 TL, satış 33,97 TL'den işlem görüyor.

EURO​ NE KADAR?

Serbest piyasada euro​ kuru alış 37,61 TL ve satış 37,71 TL'den fiyatlanmış durumda.

STERLİN​ NE KADAR?

Sterlin​ sabah saatlerinde 44.58 TL'den alınırken 44,87 TL'den satılıyor.

13 EYLÜL​ DÖVİZ KURLARI