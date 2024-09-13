Altın rekor kırdı! Çeyrek altın fiyatları uçtu! İşte 13 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatları

13 Eylül 2024 07:22 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 07:23

ABD'nin düşük enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentisi birleşince altın fiyatlarında rekor geldi. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 13 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları...

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Sahte altına dikkat! 7 gramlık fark her şeyi değiştirebilir: Kuyumcular tek tek açıkladı

İslam Memiş, Cevdet Yılmaz ile görüştü: Gizli tüccar havalecilerin oyunlarını ifşa etti! 0.5 ve 0.25'lik altınlar geri mi geliyor?

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Ons altın, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından tarihi zirveye ulaşarak 2.542 doları gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı önceki kapanışa göre değişim göstermeyerek 2 milyon 795 bin lira oldu. Altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın​ şu sıralar 2.804,20 TL'den, çeyrek altın ise 2.804,20 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI REKOR KIRDI

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından anlık takip ediliyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını​ fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 13 Eylül 2024 çeyrek altın, yarım altın​ ve gram altın​ alış-satış fiyatları...

13 EYLÜL 2024 GRAM ALTIN​ NE KADAR?

Alış 2.803,79

Satış 2.804,20

13 EYLÜL 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.610,00

Satış 4.664,00

13 EYLÜL 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.190,00

Satış 9.321,00

13 EYLÜL 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 18.379,00

Satış 18.577,00

13 EYLÜL 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.567,29

Satış 2.567,62