Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 5 Kasım döviz kurları; euro, sterlin ve dolar fiyatı
Dolar kuru geçen haftaki çıkışının ardından kasım ayına yatay seyirle başlamıştı. Peki yeni haftanın ikinci gününde para piyasaları ne durumda? İşte 5 Kasım döviz kurları; euro, sterlin ve dolar fiyatı...
Dolar kuru yatay seyirle geçen ekim ayının son haftasında sınırlı bir yükseliş kaydederek 34.30 liranın üstünde konumlanmıştı. Dolar/TL kasım ayına ise benzer bir şekilde giriş yapmıştı. Geçen hafta Dolar/TL, ayın ilk işlem gününe 34,33 civarında başlarken euro kuru ise 37,31 seviyesinde açılış yapmıştı. Peki haftanın ikinci iş gününde para piyasalarında son durum ne? İşte 5 Kasım döviz kurları; euro, sterlin ve dolar fiyatı...
GÜNCEL DOLAR KURU NE KADAR OLDU? (5 KASIM 2024)
Güncel dolar kuru sabah saatleri itibarıyla alış 34.34, satış 34,35 TL oldu.
EURO NE KADAR?
Euro kuru alış 37,439 TL ve satış 37,41 TL seviyesinde konumlandı.
STERLİN NE KADAR?
Sterlin fiyatı ise alış 44.53 TL, satış 44,57 TL şeklinde.
5 KASIM 2024 CANLI DÖVİZ KURLARI