Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 5 Kasım döviz kurları; euro, sterlin ve dolar fiyatı

05 Kasım 2024 07:55 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 08:04

Dolar kuru geçen haftaki çıkışının ardından kasım ayına yatay seyirle başlamıştı. Peki yeni haftanın ikinci gününde para piyasaları ne durumda? İşte 5 Kasım döviz kurları; euro, sterlin ve dolar fiyatı...

Dolar kuru​ yatay seyirle geçen ekim ayının son haftasında sınırlı bir yükseliş kaydederek 34.30 liranın üstünde konumlanmıştı. Dolar/TL kasım ayına ise benzer bir şekilde giriş yapmıştı. Geçen hafta Dolar/TL, ayın ilk işlem gününe 34,33 civarında başlarken euro kuru​ ise 37,31 seviyesinde açılış yapmıştı. Peki haftanın ikinci iş gününde para piyasalarında son durum ne? İşte 5 Kasım döviz kurları; euro, sterlin ve dolar fiyatı...

GÜNCEL DOLAR KURU​ NE KADAR OLDU? (5 KASIM 2024)

Güncel dolar kuru sabah saatleri itibarıyla alış 34.34, satış 34,35 TL oldu.

EURO​ NE KADAR?

Euro​ kuru alış 37,439 TL ve satış 37,41 TL seviyesinde konumlandı.

STERLİN​ NE KADAR?

Sterlin​ fiyatı ​ise alış 44.53 TL, satış 44,57 TL şeklinde.

5 KASIM 2024 CANLI DÖVİZ KURLARI