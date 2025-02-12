Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 12 Şubat döviz kurları, dolar ve euro fiyatı

Dolar kuru, ABD Başkanı Donald Trump’ın önceki hafta Kanada, Çin ve Meksika'ya yönelik gümrük vergisini artırma kararı ile hareketlenmişti. Çıkışa geçen dolar kuru 36 lira barajını aşmış, ancak Trump'ın daha sonra bu kararını Meksika ve Kanada için 1 aylığına ertelemesiyle dolar yönünü yeniden aşağı çevirmişti. Dolar yeni günde de da yatırımcıların takibinde. Peki Peki bugün dolar kuru ne kadar oldu? İşte 12 Şubat güncel döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı...

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (12 ŞUBAT ÇARŞAMBA)

Güne yukarı yönlü başlayan dolar kuru alış 35,9874 TL ve satış 36,0546 TL'den işlem görüyor.

EURO KURU BUGÜN KAÇ TL?

Euro kuru alış 37,3072 TL ve satış 37.4043 TL seviyesinde.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise alış 44,7422 TL, satış 44,9885 TL bandında sınırlı yükselişte.

12 ŞUBAT 2025 DÖVİZ KURLARI