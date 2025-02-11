Tarihte bir ilk! Cumhuriyet altını asgari ücreti geçti

Altın fiyatlarındaki dalgalanma hız kesmeden devam ediyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle güvenli liman olarak görülen altın, haftaya çifte rekorla giriş yaptı. Cumhuriyet altını, tarihinde ilk kez asgari ücreti geride bıraktı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifelerine ilişkin açıklamaları, altın piyasasında yeni bir hareketliliğe yol açtı. Bu gelişmelerin ardından altın fiyatlarında yüzde 2’ye varan bir artış yaşandı. Cumhuriyet altını, 22.300 lira seviyesini test ederek tarihi bir eşiği aşmış oldu.



Geçmiş yıllara bakıldığında, 2003 yılında bir asgari ücret ile yaklaşık 2,5 cumhuriyet altını alınabiliyorken, bugün gelinen noktada ilk kez bir cumhuriyet altınının değeri asgari ücreti geçti.

GRAM ALTINDAN HIZLI YÜKSELİŞ

Gram altın da bu süreçte yatırımcısına ciddi kazanç sağladı. 2025 yılına 2.994,70 TL seviyesinden giriş yapan gram altın, yılbaşından bu yana 384,2 liralık artışla yüzde 12,83 değer kazandı.



Şubat ayının ilk gününe kıyasla gram altın, sadece 10 günde 152,94 TL artış göstererek yüzde 4,74 oranında değer kazandı. Son bir yıllık süreç değerlendirildiğinde ise gram altın, 1.996,81 TL’den 3.378,86 TL’ye yükselerek yüzde 69,21’lik rekor bir yükselişe imza attı.