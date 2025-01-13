Dolar kuru çıkışta, euro ve sterlin düşüyor! İşte 13 Ocak Pazartesi döviz kurları
Dolar kuru yeni haftanın ilk gününe hareketli başladı. Sınırlı yükseliş günün ilk saatlerinde devam ederken euro ve sterlin için tersi bir durum söz konusu. Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro, sterlin kaç TL! İşte 13 Ocak pazartesi güncel döviz kurları...
Dolar kuru sınırlı yükseliş gösterdiği geçen hafta 0,12 değer artışıyla yatırımcılarına kazandırmıştı. Buna karşılık euro/TL ise yüzde 0,19 azalışla haftayı kapatmıştı. İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip edilirken döviz kurlarına ilişkin yeni haftanın ilk verileri de geldi. Sabah saatleri itibarıyla dolar ve euro için geçen haftakine benzer bir durum söz konusu. Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro, sterlin kaç TL! İşte serbest piyasadan son veriler, 13 Ocak güncel döviz kurları...
DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (13 OCAK 2025)
Yeni günde dolar kuru açılış itibarıyla alış, 35,4196 TL ve satış 35,4484 TL'den işlem görüyor.
EURO BUGÜN KAÇ TL?
Euro aynı saat itibarıyla yüzde 0.07 gerilemeyle alış 36,1774 TL ve satış 36,2972 KL seviyesinde.
STERLİN KURU NE KADAR?
Sterlin fiyatı alış 43,0097 TL, satış 43,1086 TL dolaylarında.