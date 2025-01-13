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Dolar kuru çıkışta, euro ve sterlin düşüyor! İşte 13 Ocak Pazartesi döviz kurları

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
13 Ocak 2025 07:08 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 07:09

Dolar kuru yeni haftanın ilk gününe hareketli başladı. Sınırlı yükseliş günün ilk saatlerinde devam ederken euro ve sterlin için tersi bir durum söz konusu. Peki  dolar bugün ne kadar oldu? Euro, sterlin kaç TL! İşte 13 Ocak pazartesi güncel döviz kurları...

Dolar​ kuru​ sınırlı yükseliş gösterdiği geçen hafta 0,12 değer artışıyla yatırımcılarına kazandırmıştı. Buna karşılık euro/TL ise yüzde 0,19 azalışla haftayı kapatmıştı. İç ve dış piyasayı etkileyen altın​ ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip edilirken döviz kurlarına ilişkin yeni haftanın ilk verileri de geldi. Sabah saatleri itibarıyla dolar ve euro için geçen haftakine benzer bir durum söz konusu. Peki dolar​ bugün ne kadar oldu? Euro​, sterlin​ kaç TL! İşte serbest piyasadan son veriler, 13 Ocak güncel döviz kurları...

Dolar kuru çıkışta, euro ve sterlin düşüyor! İşte 13 Ocak Pazartesi döviz kurları - 1. Resim

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (13 OCAK 2025)

Yeni günde dolar kuru açılış itibarıyla alış, 35,4196 TL ve satış 35,4484 TL'den işlem görüyor.

Dolar kuru çıkışta, euro ve sterlin düşüyor! İşte 13 Ocak Pazartesi döviz kurları - 2. Resim

EURO​ BUGÜN KAÇ TL?

Euro aynı saat itibarıyla yüzde 0.07 gerilemeyle alış 36,1774 TL ve satış 36,2972 KL seviyesinde.

Dolar kuru çıkışta, euro ve sterlin düşüyor! İşte 13 Ocak Pazartesi döviz kurları - 3. Resim

STERLİN KURU NE KADAR?

Sterlin fiyatı alış 43,0097 TL, satış 43,1086 TL dolaylarında.

13 OCAK 2025 DÖVİZ KURLARI

Dolar kuru çıkışta, euro ve sterlin düşüyor! İşte 13 Ocak Pazartesi döviz kurları - 4. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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