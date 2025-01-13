Dolar kuru çıkışta, euro ve sterlin düşüyor! İşte 13 Ocak Pazartesi döviz kurları

13 Ocak 2025 07:08 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 07:09

Dolar kuru yeni haftanın ilk gününe hareketli başladı. Sınırlı yükseliş günün ilk saatlerinde devam ederken euro ve sterlin için tersi bir durum söz konusu. Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro, sterlin kaç TL! İşte 13 Ocak pazartesi güncel döviz kurları...