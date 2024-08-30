Dolar kuru için yıl sonu tahmini geldi: Aralık ayına dikkat! 30 Ağustos döviz kurları

30 Ağustos 2024 07:52 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 07:56

Türk Lirası döviz karşısında son günlerde önemli ölçüde değer kaybetti. Dolar fiyatı, euro fiyatı rekor üstüne rekor kırmaya başladı. Dolar hafta başında kritik 34 lira seviyesini aşarken euro da ilk kez 38 lira barajını açtı. 2024 yıl başından bu TL'nin dolar ve euro karşısındaki kaybı yüzde 16'yi buldu.

Bu durum akıllara "Dolar yıl sonunda ne kadar olur?" sorusunu akla getirdi. Konuya ilişkin ünlü Ekenomi Profesörü Şenol Babuşcu'dan dikkat çekici açıklamalar geldi.

DOLAR YIL SONU TAHMİNİ

Haberler.com'a konuşan ve dolar yıol sonu tahmini sorulan Prof. Dr. Babuşcu, ""Ekim sonu, Kasım başına kadar kurlar bu şekilde devam edecek. Dolar şu an 34'e geldi. Ekim sonuna kadar dolar 35 olabilir. Aralıkta ise kontrollü serbest bırakılarak 38 civarında bir kur bekliyorum. Euro ise 42-43 arası olur" ifadelerini kullandı.

Bu arada Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonu dolar kuru beklentisi anketinde, katılımcıların tahmini 37,28 TL olarak belirlenmişti.

Diğer yandan son dakika güncel döviz kurları da yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Dün sıra dışı bir hareketlilikle 34.50 lira seviyesini gören Dolar/TL yeni güne temkinli başlasa da yine de rekor seviyelere yakın hareketini sürdürüyor. Benzir bir durum euro kuru için de geçerli. İşte 30 Ağustos döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı

DOLAR BUGÜN (30 AĞUSTOS) NE KADAR?

Güncel dolar fiyatı: alış 34.07 TL, satış 34.08 TL

30 AĞUSTOS EURO FİYATI

Güncel euro fiyatı: alış 37.73 TL, batış 37.75 TL

30 AĞUSTOS STERLİN FİYATI

Güncel sterlin fiyatı: alış 44.84 TL, 45.87 TL

30 AĞUSTOS DÖVİZ KURLARI