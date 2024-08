Gowit’in yeni çözümüyle perakendeciler, 15 dakikada para kazanmaya başlayacak

29 Ağustos 2024 17:23 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 17:26

Perakendecilerin GoWit Perakende Medya platformunu (GoWit RMA) yalnızca 15 dakika içinde ücretsiz olarak kurmalarını sağlayacak devrim niteliğinde bir self servis entegrasyon çözümünü piyasaya sunan GoWit’in bu yeniliği sayesinde perakendeciler, sadece 15 dakikada perakende medya reklamlarından gelir elde edebilecekler.

Perakendecilere, pazar yerlerine ve birlikte çalıştıkları markalara Perakende Medya reklam platformu sağlayan, dünyanın önde gelen AdTech şirketi GoWit, perakendecilerin GoWit Perakende Medya platformunu (GoWit RMA) yalnızca 15 dakika içinde ücretsiz olarak kurmalarını sağlayacak devrim niteliğinde bir self servis entegrasyon çözümünü piyasaya sundu. Perakende Medya reklamcılığında bir ilk olma özelliği taşıyan bu yenilik, GoWit’in Perakende Medya entegrasyon sürecini en iyi şekilde geliştirmek ve Avrupa ile MENA bölgelerinde gücünü artırmak amacıyla kullanacağı, bu ayın başında duyurulan 1,3 milyon dolarlık yatırım fonunun hemen ardından geldi.

Perakende medya reklamcılığını ücretsiz hale getiriyor

Türkiye’nin öncü Perakende Medya reklam platformu sunucusu GoWit, aldığı yeni yatırımın da desteğiyle, Perakende Medya reklamcılığında çığır açan bir entegrasyon çözümü sunarak, dünyanın dört bir yanındaki perakendeci ve pazar yerlerine Perakende Medya reklamcılığını ücretsiz hale getiriyor. Perakende Medya reklamları, doğru müşteriye doğru zamanda ulaşmanın en etkili yolu olarak, perakendeciler ve pazar yerleri için güçlü bir gelir kaynağı sunarken, reklamverenlere ise ürünlerini etkili bir şekilde öne çıkarma, marka bilinirliğini artırma ve satışlarını yükseltme imkanı sağlıyor.

GoWit’in getirdiği yenilik, sektörde oldukça karşılaşılan büyük entegrasyon zorluklarını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Şimdiye kadar, perakendeciler ve pazar yerleri, yeni bir Perakende Medya platformunu kendi sistemlerine entegre etmek için genellikle üç ila altı ay arasında süren uzun bir zaman dilimi harcamak zorunda kalıyordu. Bu entegrasyon süreci, platformu entegre edecek müşteriler için oldukça karmaşık ve zorlu bir süreç olarak görülüyor. Reklam platformunun entegrasyonu, büyük miktarda kaynak gerektiriyor ve mühendislerin önemli ölçüde zaman ve emek harcamasını zorunlu kılıyor. Bu durum, birçok perakendeci ve pazar yeri için zaman, maliyet ve teknik açıdan ciddi sıkıntılar doğuruyor.



Sadece 15 Dakika İçerisinde Entegrasyon İmkanı

Ayrıca, tipik entegrasyon süreçleri genellikle büyük bir ön yatırım gerektiriyor ve perakendeciler, reklam platformundan gelir elde etmeye başlamadan önce entegrasyonun tamamlanmasını beklemek zorunda kalıyor. Bu sebeplerle, reklam platformlarının entegrasyon süreçlerindeki karmaşıklık ve yüksek maliyetler, Perakende Medya reklamcılığını ve Perakende Medya platformu kurulumunu birçok perakendeci için erişilmesi güç hale getiriyor. Öte yandan, mevcut Perakende Medya platformlarını yükseltmek isteyen işletmeler, süreç sırasında yaşanabilecek kesintilerden ve ek masraflardan çekinerek, herhangi bir güncelleme veya teknolojik yeniliği platformlarına entegre etmekte tereddüt ediyor.

Diğer reklam platformlarında zorlu ve aylarca süren entegrasyon süreçlerine kıyasla, GoWit devrim niteliğinde çözümü, Self Servis Onboarding özelliğini sunuyor. Bu özellik sayesinde, RMA platformunu kullanmak isteyen perakendeciler ve pazar yerleri, platform entegrasyonunu sadece 15 dakika içinde tamamladıktan sonra, Perakende Medya reklamlarını, herhangi bir ek ücret ödemeden, saniyeler içinde kurmaya başlayabiliyorlar. Kullanıcılar, teknik bir ekipten yardım almaya gerek duymadan, GoWit’in sunduğu self servis kaynaklar aracılığıyla reklam kampanyalarını kendi başlarına oluşturabiliyorlar. Üstelik reklamverenler, kolayca oluşturdukları bu reklam kampanyalarından anında gelir elde etmeye başlayabilecekler.

Herhangi Bir Teknik Ekip Gerektirmiyor

GoWit, müşterilerine Perakende Medya reklamcılığına herhangi bir teknik zorluk yaşamadan adım atma imkanı sunuyor. Platformu kullanmak isteyenler, yetkili kişilerle iletişime geçip manuel olarak işlem yapma zorunluluğundan kurtuluyor. Herhangi bir teknik ekip gerektirmeyen GoWit destekli tüm araç ve kaynaklar tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. Platformu kullanmak isteyen müşterilere, onboarding sürecinde LinkedIn aracılığıyla güvenli bir şekilde oturum açarak, kişiselleştirilmiş bir kontrol paneli oluşturmaları ve ilk reklam kampanyalarını oluşturmaları için adım adım rehberlik ediliyor.



Self servis onboarding rehberindeki adımları tamamladıktan sonra, her türden perakendeci ve pazar yeri, GoWit'in aşağıdaki özelliklere sahip reklam platformuna hızla erişim sağlayabilecek:



• Doğru müşteriyi doğru reklamla hedefleme: Kullanıcı davranışları ve tercihleri hakkında birinci taraf verileri kullanarak, satın alma niyeti yüksek müşterilere kişiselleştirilmiş reklamlar sunan GoWit RMA’nın gelişmiş hedefleme yetenekleri sayesinde doğru hedef kitleye ulaşma imkanı tanınıyor.



• Etkili “Sponsorlu Reklam” türleri: Yüksek performanslı Banner reklamlar ve Sponsorlu Ürün Reklamları sayesinde, belirli ürünleri öne çıkararak marka bilinirliğini artırıyor ve satışları yükseltiyor.



• Self servis kontrol paneli: GoWit RMA, kullanıcılarına tamamen self servis bir deneyim sunmak amacıyla geliştirilmiş bir kontrol paneli, Perakende Medya Akademisi ve reklamverenlere rehberlik edecek belgeler sağlıyor.



• Gerçek zamanlı performans takibi: Perakendeciler ve markalar (platformdaki reklamverenler), reklam kampanyalarının performansını gerçek zamanlı olarak izleyebiliyor, reklam metriklerini kontrol ederek gelecek stratejilerini optimize etmek için kritik verilere ve raporlara erişilebiliyor.

Platform Entegrasyonu Minimum Çabayla Tamamlanabiliyor

GoWit'in sunduğu yeni self servis özelliğinin temelinde, perakendecilerin GoWit'in işlevlerini kendi sistemlerine kolayca entegre etmelerini sağlayan SDK (Yazılım Geliştirme Kitleri) kod kütüphanesi bulunuyor. Bu sayede perakendeciler, önceden yazılmış kodları kolayca sistemlerine entegre ederek, GoWit'in reklam sunucusuna istek gönderebiliyor, ilgili reklamları görüntüleyebiliyor ve eventleri takip edebiliyor. Tüm bu süreçler, minimum çabayla tamamlanacak şekilde optimize edilmiştir. Bu özellik sayesinde, GoWit reklam platformunun entegrasyonu ücretsiz olarak 15 dakika içinde tamamlanabilecek; saniyeler içinde reklam kampanyası oluşturulabilecek ve anında gelir elde edilmeye başlanabilecek.

GoWit'in self servis onboarding süreci tamamen otomatikleştirildiği için perakendecilerin diğer ekiplerle iletişime geçmesine, bir demo düzenlemesine veya zaman alan projelerin tamamlanmasını beklemesine gerek kalmıyor. GoWit reklam platformunu kullanmak isteyenler, tüm kurulum ve entegrasyon süreçlerini diledikleri yerden ve diledikleri zamanda gerçekleştirebiliyor ve mevcut sistemlerinde herhangi bir aksama yaşamıyorlar.

Saniyeler İçinde Reklam Kampanyası Oluşturma İmkanı Sunuyoruz

GoWit'in Kurucu Ortağı ve CEO'su Emrah Adsan, "Perakende Medya erişimini demokratikleştirmek için tamamen self servis ve ücretsiz olarak sunduğumuz Perakende Medya entegrasyon çözümümüz, Perakende Medya'nın tüm kurallarını değiştiriyor. Perakende Medya reklamcılığını dünya genelindeki bütün perakendecilere hızlı ve kolay bir şekilde sunmak amacıyla sektöre çığır açan bir entegrasyon kolaylığı getiriyoruz. Perakende Medya reklamcılığını herkesin erişebildiği bir ekosisteme dönüştürdük ve artık dünyanın dört bir yanından perakendeciler, Perakende Medya reklamlarından gelir elde edebilecekler. GoWit olarak, bir ilke imza atarak, dakikalar içinde entegrasyon kolaylığı, saniyeler içinde reklam kampanyası oluşturma ve gelir akışı imkanı sunuyoruz. Reklam platformumuzu kullanacak olan perakendeci ve pazar yerlerine, mümkün olan en kısa sürede, en kolay yöntemlerle, en az kesinti ve yatırım gereksinimiyle Perakende Medya reklamlarından gelir elde etmeye başlamaları için ihtiyaç duydukları tüm araçları sunmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz" dedi.