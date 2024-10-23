Dolar kuru ne kadar oldu? 23 Ekim döviz kurları, euro, sterlin fiyatı

23 Ekim 2024 07:27 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 07:43

Dolar kuru dün hafta açılışını yukarı yönlü sınırlı hareketlerle açmıştı. Dolar kuru bugün de benzer bir seyirle güne başladı. Peki bugün dolar ne kadar oldu? İşte 23 Ekim 2024 döviz kurları ; euro, sterlin, dolar fiyatı...

Son birkaç yıldır Türk Lirası karşısında büyük değer kazanan dolar kuru​ uzunca bir süredir sınırlı yukarı yönlü hareket içinde. Parasını döviz ile değerlendirmek isteyen yatırımcıların birinci tercihi olan dolar şu sıralar kısa vadeli getiri için tercih edilmese de yıl sonu kur beklentileri nedeniyle birçok vatandaşın ilgisini cezbediyor. Peki güncel dolar kuru​ ne kadar oldu? Euro, sterlin​ fiyatı kaç TL? İşte 23 Ekim 2024 döviz kurları.

GÜNCEL DOLAR KURU NE KADAR OLDU? (23 EKİM 2024)

Bir süredir sınırlı hareketlerle yukarı yönlü bir seyir izlemeye devam eden dolar kuru dün günü 24.25 seviyesinde kahatmıştı. Güncel dolar kuru bu sabah itibarıyla alış 34.24, satış 34,26 TL oldu.

EURO​ NE KADAR?

Serbest piyasada euro​ kuru alış 37,00 TL ve satış 37,04 TL seviyesinde.

STERLİN​ NE KADAR?

Sterlin​ fiyatı ​ ise alış 44.47 TL, satış 44,54 TL'de fiyatlandı.

23 EKİM 2024 CANLI DÖVİZ KURLARI