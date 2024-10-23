Altın rekor üstüne rekor kırıyor! Gram altın, çeyrek altın uçtu! İşte 23 Ekim 2024 altın fiyatları

23 Ekim 2024 07:17 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 07:39

Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Gram altın tarihi rekor seviyesini gördü. Çeyrek altın, cumhuriyet altını, ons altın fiyatlarında son durum ne... İşte 23 Ekim 2024 altın fiyatları...

Altın fiyatları için her şey daha yeni başlıyor! Uzmanlar açıkladı: 3 bin dolara kadar yükselebilir

Altın fiyatları için her şey daha yeni başlıyor! Uzmanlar açıkladı: 3 bin dolara kadar yükselebilir

Rekor üstüne rekor kıran altındaki yükseliş sürüyor. Ons altın​ uluslararası piyasalarda akşam saatlerinde 2 bin 742 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1 azalarak 3 milyon 100 bin lira oldu. Serbest piyasada ise şu sıralar gram altın​ 3.025,56 TL'den, çeyrek altın​ ise 5.158,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI​ NE KADAR OLDU?

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 23 Ekim 2024 çeyrek altın, yarım altın​ ve gram altın alış-satış fiyatları...

23 EKİM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.025,00

Satış 3.025,56

23 EKİM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.104,00

Satış 5.158,00

23 EKİM 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 10.177,00

Satış 10.308,00

23 EKİM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 20.354,00

Satış 20.544,00

23 EKİM 2024 ALTIN/ONS FİYATI