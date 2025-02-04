Dolar kuru rekor sonrası çıkışını sürdürüyor! 4 Şubat güncel döviz kurları

04 Şubat 2025 07:07 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 07:31

Dolar kuru ABD'de Başkan Trump'ın başlattığı ticaret savaşı sonrası rekor kırarak 36 lira barajını aşmıştı. Çıkış bugün de devam ediyor. İşte 4 Şubat güncel döviz kurları, dolar fiyatı, euro ve sterlin kuru...

Dolar kuru, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz hafta Kanada, Çin ve Meksika'ya yönelik gümrük vergisini artırma kararı ile başlattığı ticaret savaşı sonrası 36 lira barajını aşarak rekor kırmıştı. Fed'in faizi sabit tutma kararı da doların yukarı yönlü ivmesi artırırken dolar kuru dün günü 36.0122 ile tamamladı. Yeni günde de dolar kuru sınırlı yükselişini sürdürüyor. Peki bugün dolar ne kadar oldu? İşte 4 Şubat güncel döviz kurları, dolar fiyatı, euro ve sterlin kuru...

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (4 ŞUBAT SALI)

Dolar kuru güncel alış 36,0038 TL ve satış 35,0193 TL seviyesinde.

EURO KURU BUGÜN KAÇ TL?

Euro kuru alış 37,1569 TL ve satış 37.1915 TL seviyesinde işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise alış 44,7029 TL, satış 44,7415 TL'den fiyatlandı.

4 ŞUBAT 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI