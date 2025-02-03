İki dev banka altın tahminini değiştirdi

03 Şubat 2025 09:35 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 09:36

Dünyaca ünlü JP Morgan ve Goldman Sachs, altın, petrol ve baz metallerin geleceği ile ilgili önemli tahminlerini paylaştı. İki dev banka özellikle güvenli liman altın fiyatlarında tahminini değiştirdi.

ABD'nin iki büyük finans kuruluşu JP Morgan ve Goldman Sachs, emtia piyasalarına yönelik yeni tahminlerini paylaştı. Açıklamalarda özellikle altın, petrol ve baz metallerin geleceği ile ilgili önemli değerlendirmeler yer aldı.

JP MORGAN: ALTIN YÜKSELECEK, BAZ METALLER DÜŞECEK

JP Morgan, ABD Başkanı Donald Trump'ın yürürlüğe koyduğu gümrük tarifelerinin emtia piyasaları üzerindeki etkisini inceledi. Bankaya göre, ticaret savaşları altın fiyatlarını destekleyecek. Ancak baz metaller için aynı durum geçerli değil.

JP Morgan, küresel ekonomideki büyüme endişeleri, yatırımcıların güvenli liman arayışı ve ABD dolarının değer kazanması nedeniyle altın fiyatlarının yükselmesini bekliyor. Öte yandan, Londra Metal Borsası’ndaki (LME) baz metallerin kısa vadede değer kaybedeceğini öngörüyor. Banka, ABD’nin uyguladığı tarifelerin baz metal piyasalarında satış baskısını artıracağını belirtiyor.

GOLDMAN SACHS: PETROL VE DOĞALGAZDA BÜYÜK DALGALANMA BEKLENMİYOR

Goldman Sachs ise ABD’nin Kanada, Meksika ve Çin’den ithal edilen ürünlere getirdiği gümrük vergilerinin petrol ve doğalgaz fiyatlarına büyük bir etki yapmayacağını düşünüyor. Bankaya göre, tarifelerin etkisi kısa vadede sınırlı kalacak.

Goldman Sachs’ın değerlendirmelerine göre, ABD'nin Kanada'dan yaptığı doğalgaz ithalatındaki azalma, fiyatlar üzerinde kayda değer bir etki yaratmayacak. Hafta sonunda Trump’ın yeni gümrük vergilerini devreye almasının ardından Brent petrol fiyatları 76 dolar seviyelerine yükseldi. Batı Teksas petrolü de 73 dolar bandına çıktı.

Banka, Kanada’nın petrol ihracatında büyük alternatif pazarları olmadığı için üreticilerin indirime gitmek zorunda kalacağını, bunun da fiyatlara sınırlı etki edeceğini belirtti. Ayrıca, küresel petrol üretimi ve talebinde büyük bir değişiklik beklemediği için 2025 ve 2026 yılları için petrol fiyatı tahminlerini değiştirmedi.

Goldman Sachs, geçtiğimiz hafta Brent petrol için 2025 fiyat tahminini 78 dolar, 2026 için ise 73 dolar olarak güncellemişti.

ABD’li bankaların açıklamaları, yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Altın, güvenli liman olarak öne çıkarken, baz metallerin önümüzdeki dönemde baskı altında kalması bekleniyor. Petrol piyasasında ise daha dengeli bir seyir öngörülüyor. Önümüzdeki haftalarda piyasalardaki hareketlilik, bu tahminlerin doğruluğunu ortaya koyacak.