Petrol fiyatlarında sert yükseliş!

03 Şubat 2025 09:11 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 09:19

ABD'nin Kanada, Meksika ve Çin'e getirdiği yeni gümrük vergileri, petrol fiyatlarını fırlattı. Küresel piyasalarda belirsizlik büyürken, uzmanlar fiyat dalgalanmalarının süreceğini öngörüyor.

Petrol fiyatları, ABD'nin Kanada, Meksika ve Çin'den gelen ithalatlara ek gümrük vergisi getirmesiyle sert bir şekilde yükseldi. Uzmanlar, bu kararın özellikle ABD'ye en çok petrol tedarik eden Kanada ve Meksika'dan yapılan sevkiyatları aksatabileceğini belirtiyor. Ancak, yakıt talebinin düşme ihtimali fiyat artışını sınırlıyor.

PETROL FİYATLARINDA ARTIŞ

ABD'nin Batı Teksas türü ham petrolü (WTI) varil başına 73.97 dolara kadar yükselerek yüzde 2 artış gösterdi. Gün içinde 75.18 dolara kadar çıkan fiyatlar, son bir haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Brent petrol ise 76.29 dolara kadar çıktı. Seans sırasında 77.34 dolara kadar yükseldi.

TİCARET SAVAŞLARI ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu Kanada, Meksika ve Çin’den ithal edilen mallara yönelik geniş çaplı gümrük tarifeleri getirdiğini açıkladı. Bu hamle, küresel ekonomide büyüme endişelerine yol açarken enflasyonu da tetikleyebilir. Beyaz Saray yetkilileri, Kanada’dan gelen enerji ürünlerine yüzde 10, Meksika’dan gelenlere ise yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

KANADA'YA DAHA ILIMLI YAKLAŞIM

Enerji uzmanı Amarpreet Singh, Kanada’dan gelen petrol ürünlerine uygulanan düşük verginin dikkat çekici olduğunu belirtti. "Kanada'dan yapılan enerji ithalatına ağır bir vergi koymak, ABD'nin kendi enerji piyasasında büyük aksaklıklara yol açabilir ve maliyetleri artırabilir" dedi.

ABD'NİN EN BÜYÜK PETROL TEDARİKÇİLERİ KANADA VE MEKSİKA

ABD Enerji Bakanlığı verilerine göre, Kanada ve Meksika ABD’ye en çok ham petrol sağlayan iki ülke. Bu iki ülke, ABD rafinerilerinde işlenen petrolün yaklaşık dörtte birini sağlıyor. Yeni vergiler nedeniyle, ağır petrol türlerinin maliyeti artabilir ve ABD rafinerilerinin kârlılığı düşebilir. Hatta bazı rafineriler üretimi kısmak zorunda kalabilir.

BENZİN FİYATLARI DA ETKİLENDİ

ABD’de benzin fiyatları da yükselişe geçti. Benzin vadeli işlemlerinde fiyatlar yüzde 2.6 artarak galon başına 2.1128 dolara ulaştı. Gün içinde 2.162 doları görerek 16 Ocak’tan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

OPEC ÜZERİNDEKİ BASKI ARTIYOR

Enerji uzmanı Saul Kavonic, gümrük vergilerinin kısa vadede petrol fiyatlarını yükselteceğini, ancak uzun vadede talep azalacağı için fiyatların tekrar düşebileceğini söyledi. Ayrıca, ABD’nin OPEC+ ülkeleri üzerindeki üretim artırma baskısının da fiyatları aşağı çekebileceğini vurguladı. Ancak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefikleri, Pazartesi günü yapılacak toplantıda üretim artırma planlarını gözden geçirecek.