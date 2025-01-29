Petrol fiyatları düşüşte! Stoklar arttı, Libya krizi çözüldü

29 Ocak 2025 10:44 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 10:49

ABD'de ham petrol stoklarının artması ve Libya’daki arz krizinin çözülmesi, petrol fiyatlarını aşağı çekti. Trump’ın Kanada ve Meksika’dan ithal petrole ek vergi getirme planı ise piyasaları tedirgin ediyor. OPEC+ ülkeleri gelişmeleri yakından takip ediyor!

Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarının yükselmesi ve Libya’daki arz endişelerinin azalmasıyla geriledi. Ancak Kanada ve Meksika’ya uygulanması planlanan yeni gümrük vergileri, fiyatlardaki düşüşü sınırladı.

FİYATLAR GERİ ÇEKİLDİ

Çarşamba sabahı Brent petrolün varil fiyatı 77,31 dolara, ABD ham petrolünün fiyatı ise 73,62 dolara düştü. Küresel piyasalarda talep baskısı sürerken, arz yönlü gelişmeler de fiyatları etkiliyor.

Singapur merkezli piyasa analisti Priyanka Sachdeva, "Piyasalar talep baskısını yönetmeye çalışırken, arz yönlü gelişmeler de petrol fiyatlarını aşağı çekiyor" dedi. ABD Başkanı Donald Trump’ın petrol üretimini artırma planları da yatırımcıların dikkatle takip ettiği konular arasında.

ABD PETROL ÜRETİMİNİ ARTIRMAYA HAZIRLANIYOR

Trump, göreve geldikten sonra enerji sektörüne yönelik bir dizi kararname imzaladı. ABD’de petrol ve gaz üretiminin rekor seviyelere çıkmasını destekleyen politikaları devreye soktu.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, geçen hafta ABD ham petrol ve benzin stokları artarken, distile yakıt stoklarında düşüş yaşandı. ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) ise Çarşamba günü piyasalara yön verecek resmi verileri açıklayacak.

LİBYA KRİZİ SONA ERDİ

Piyasalarda fiyatları baskılayan bir diğer gelişme Libya’dan geldi. Ülkedeki göstericiler, ana petrol limanlarından birinde sevkiyatın durdurulmasını talep ediyordu. Ancak devlet petrol şirketi National Oil Corp (NOC), protestocularla yaptığı görüşmelerin ardından ihracatın normal şekilde devam ettiğini duyurdu. Bu açıklama, arz yönlü baskıları azalttı ve petrol fiyatlarını aşağı çekti.

TRUMP'TAN KANADA VE MEKSİKA'YA YENİ VERGİ PLANI

Beyaz Saray, Trump’ın Kanada ve Meksika’dan petrol ithalatına yüzde 25 ek vergi getirmeyi planladığını duyurdu. Ancak bu tarifelerin ABD’ye petrol akışını nasıl etkileyeceği belirsizliğini koruyor.

Kanada, 2023 yılında ABD’ye günlük 3,9 milyon varil petrol ihraç ederek toplam petrol ithalatının yarısını karşılarken, Meksika’dan gelen günlük petrol miktarı 733 bin varil oldu. Eğer Trump’ın gümrük vergisi planı uygulanırsa, bu ülkelerden petrol ithalatı azalabilir ve ABD petrol piyasası yeni dengeler arayabilir.

OPEC+ GÖZLER TRUMP'TA!

Suudi Arabistan Enerji Bakanı ve OPEC+ ülkelerinin temsilcileri, önümüzdeki hafta yapılacak kritik OPEC+ toplantısı öncesinde Trump’ın düşük petrol fiyatı talebini değerlendirdi. Petrol üreticileri, Trump’ın politikalarının piyasaları nasıl etkileyeceğini anlamaya çalışıyor.

Ayrıca, Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek’in düşük maliyetli AI modeli büyük ilgi görürken, bu tür teknolojilerin enerji talebini nasıl etkileyeceği de merak konusu. Çin ekonomisinden gelen zayıf veriler ise petrol talebi konusunda endişeleri artırıyor.