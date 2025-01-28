Hava durumu tahmini petrol fiyatlarını düşürdü

28 Ocak 2025 10:00 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 10:05

Petrol fiyatları, Çin’in zayıf ekonomik verileri ve ılıman hava koşulları nedeniyle iki haftanın en düşük seviyelerinde. Yeni yaptırımlar ve küresel ticaret endişeleri talebi daha da düşürebilir.

Petrol fiyatları, Çin’den gelen zayıf ekonomik veriler ve ılıman hava tahminlerinin etkisiyle son iki haftanın en düşük seviyelerinde seyrediyor. Salı günü Brent petrol fiyatı varil başına 77,5 dolara yükselse de, bu artış yalnızca %0,54’lük bir toparlanmayı ifade ediyor. ABD West Texas Intermediate (WTI) petrolü ise varil başına 73,51 dolara çıktı. Ancak her iki petrol türü de önceki günlerde yılın en düşük seviyelerine geriledi.

ÇİN'İN TALEBİ ENDİŞE OLUŞTURUYOR

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin, Ocak ayında beklenmedik bir şekilde imalat faaliyetlerinde daralma yaşadı. Bu durum, küresel petrol talebiyle ilgili endişeleri artırdı. IG analisti Yeap Jun Rong, "Çin’den gelen zayıf PMI verileri, ülkenin petrol talebine dair şüpheleri artırarak fiyatlar üzerinde baskı yaratıyor" dedi.

ABD’nin Rus petrol ticaretine yönelik yeni yaptırımları da Çin’in ham petrol talebini olumsuz etkiliyor. FGE analistlerine göre, Çin’in Şandong bölgesindeki rafineriler, bu yaptırımlar nedeniyle günlük 1 milyon varillik petrol arzını kaybedebilir. Alternatif kaynaklar aranıyor, ancak bunlar daha yüksek maliyetli.

Buna ek olarak, bazı bağımsız Çin rafinerilerinin yeni vergi ve tarife politikaları nedeniyle faaliyetlerini durdurduğu veya bakım çalışmaları için kapandığı bildirildi. Bu gelişmeler, Çin’in ham petrol talebini daha da düşürüyor.

HAVA DURUMU TALEBİ AZALTIYOR

ABD ve Avrupa’da bu hafta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bu durum, ısınma yakıtlarına olan talebi azaltıyor. StoneX petrol analisti Alex Hodes, “Her iki bölgede de sıcaklıkların artması, ısınma yakıtı talebini düşüşe geçirdi,” dedi. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan aşırı soğuk hava, doğal gaz ve dizel fiyatlarını yukarı çekmişti, ancak bu eğilim şu anda tersine dönmüş durumda.

RUS PETROLÜ İÇİN ALTERNATİF ARAYIŞLARI

Çin’in yanı sıra dünyanın üçüncü en büyük petrol ithalatçısı olan Hindistan da Rus petrolü tedariğinde sıkıntılar yaşıyor. Ancak Hindistanlı rafineriler, yaptırımlarla ilgili tanınan süreden faydalanarak Mart ayına kadar Rus petrolü satın almayı sürdürüyor.

KÜRESEL BÜYÜME VE TİCARET ENDİŞELERİ

Petrol piyasasındaki düşüş, ABD’de yaklaşan Şubat ayı gümrük tarifeleriyle ilgili belirsizliklerden de etkileniyor. Uzmanlar, olası ticaret kısıtlamalarının küresel ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceğini ve bunun petrol talebini daha da aşağı çekebileceğini belirtiyor.