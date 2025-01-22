Trump gelir gelmez petrol fiyatları darbe yedi

22 Ocak 2025 13:56 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 14:01

Trump’ın enerji politikaları petrol fiyatlarını düşürdü. Gümrük vergisi planları ve çevre düzenlemelerindeki değişiklikler piyasalarda belirsizliğe yol açtı. ABD’nin kuzeyinde sert kış koşulları üretimi olumsuz etkilerken, yatırımcılar stratejik rezerv planlarını yakından takip ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve başladığı ilk gün ulusal enerji acil durumu ilan etti. Bu adımla birlikte petrol fiyatlarında düşüş yaşandı. Trump’ın politikaları, enerji sektöründe değişikliklerin habercisi olurken, piyasalarda belirsizliği artırdı.

PETROL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Brent petrolün varil fiyatı çarşamba sabahı 78,93 dolara gerilerken, ABD’nin Batı Teksas türü ham petrolü ise 75,37 dolara düştü. Bu düşüşte, Trump’ın petrol ve gaz üretimini artırma planları etkili oldu. Ayrıca çevre koruma düzenlemelerinin gevşetilmesi ve ABD’nin Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmesi piyasalarda yankı uyandırdı.

YATIRIMLAR VE TALEP BEKLENTİLERİ

Piyasa stratejisti Yeap Jun Rong, “Trump’ın politikaları, petrol fiyatlarının seyrine karışık sinyaller veriyor” dedi. Analistler ise Trump’ın stratejik petrol rezervlerini doldurma planlarının kısa vadede talebi artırmayabileceğini düşünüyor. Biden yönetiminin de acil stok alımları yaptığı hatırlatılıyor.

TİCARET POLİTİKALARI VE YENİ GÜMRÜK VERGİLERİ

Trump’ın Kanada ve Meksika’dan ithal edilen ürünlere %25 gümrük vergisi uygulama planı da gündemde. ING uzmanları, bu hamlenin enerji piyasasında baskı oluşturduğunu belirtti. Ayrıca, Trump’ın Venezuela’dan petrol alımını durdurabileceği açıklaması dikkat çekti. Venezuela, ABD’nin başlıca petrol tedarikçileri arasında yer alıyor.

SERT KIŞ KOŞULLARI ÜRETİMİ VURDU

ABD’nin kuzey bölgelerinde etkili olan kış fırtınası petrol üretimini de etkiledi. Kuzey Dakota’da günlük petrol üretimi 130-160 bin varil azaldı. Teksas’ta ise fırtınanın etkisi sınırlı kaldı. Gaz akışında ciddi bir kesinti yaşanmazken, yolların kapalı olması nedeniyle benzin stokları yeterli seviyede kaldı.