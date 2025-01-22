Donald Trump'tan 'tarihin en büyüğü' olacak proje! Yapay zeka sektörü bunu konuşuyor

22 Ocak 2025 11:17 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 11:27

ABD Başkanı Donald Trump, OpenAI, SoftBank ve Oracle iş birliğiyle ABD'nin yapay zeka altyapısına devasa bir yatırımla 500 milyar dolarlık "Stargate" projesini duyurdu. Texas'ta ilk veri merkezinin yapımına başlanan girişim, "tarihin en büyük yapay zeka altyapı projesi" olacak.

ABD Başkanı Donald Trump, OpenAI CEO'su Sam Altman, SoftBank CEO'su Masayoshi Son ve Oracle Yönetim Kurulu Başkanı Larry Ellison ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin yapay zeka​ altyapısını dönüştürecek "Stargate" adlı yeni bir girişimi duyurdu. Girişim, toplantıya katılan üç şirketin ortak projesi olacak.

TARİHİN EN BÜYÜK YAPAY ZEKA PROJESİ

Trump, Stargate girişimiyle ABD'nin yapay zeka altyapısına 500 milyar dolardan fazla yatırım yapılacağını ve bunun "tarihin en büyük yapay zeka altyapı projesi" olacağını ifade etti. Bu devasa yatırımla birlikte 100 binden fazla Amerikalı için yeni istihdam olanaklarının sağlanacağı açıklandı.

Trump, Stargate'in hem fiziksel hem de sanal altyapılar inşa edeceğini ve bu kapsamda devasa veri merkezlerinin oluşturulacağını belirtti. Ayrıca bu projeyi hayata geçirmek için acil durum kararlarıyla süreci hızlandıracağını vurgulayan Trump, "Çok fazla elektrik üretmeleri gerekiyor ve bu üretimi kendi tesislerinde çok kolay bir şekilde yapmalarını mümkün kılacağız" diye konuştu.

TEXAS​'TA İLK ADIM ATILDI

Basın toplantısında söz alan Oracle Yönetim Kurulu Başkanı Larry Ellison, projenin ilk veri merkezinin Texas'ta yapım aşamasında olduğunu duyurdu.

⁠GÜMRÜK VERGİSİ AÇIKLAMASI

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Trump, tarifeleri ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) müzakerelerini erkene almak için mi uygulamayı planladığına dair soruya "Bununla hiçbir ilgisi yok." yanıtını verdi. Trump, Meksika ve Kanada'nın bunu durdurabilecekleri halde ABD'de olmaması gereken çok sayıda insanın sınırdan geçmesine izin verdiklerini öne sürerek bu ülkelerden çok büyük oranda fentanilin de ABD'ye girdiğini kaydetti.

ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde de bu "saçmalığı" (fentanil) ülkede görmek istemediğini söylediğini aktardı. Çin'e de Meksika ve Kanada'ya gönderdikleri fentanil nedeniyle yüzde 10 gümrük vergisi uygulamayı değerlendirdiklerini yineleyen Trump, tarifeler için 1 Şubat tarihini düşündüklerini dile getirdi.

"TİKTOK'UN KALBİMDE YERİ ÖZEL"

Öte yandan Trump, Elon Musk'ın TikTok'u satın almasına sıcak bakıp bakmadığının sorulması üzerine, Musk ya da Oracle Yönetim Kurulu Başkanı Larry Ellison'ın şirketi satın alma fikrine açık olduğunu ifade etti. Toplantının sonunda, TikTok'u telefonuna indirebileceğini de belirten Trump, "Gençlerin oylarını kazandık. Sanırım TikTok sayesinde kazandım" dedi ve bu yüzden TikTok'un kalbinde özel bir yeri olduğunu belirtti.