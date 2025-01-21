Donald Trump, Biden kararlarını teker teker iptal ediyor: Sıra yapay zekada!
Donald Trump, göreve gelir gelmez Joe Biden yönetiminin politikalarını geçersiz kılan çok sayıda başkanlık kararnamesini imzaladı. Çiçeği burnunda başkanın bu adımlarından yapay zeka sektörü de nasibini aldı. 2023 yılında imzalanan "Yapay Zeka Yasası" yürürlükten kaldırıldı.
ABD'nin çiçeği burnunda başkanı Donald Trump, göreve başladığı ilk gün, eski başkan Joe Biden'ın 2023 yılında imzaladığı ve yapay zekanın tüketicilere, çalışanlara ve ulusal güvenliğe yönelik risklerini azaltmayı hedefleyen yürütme emrini iptal etti. Peki bu kararın sebebi ne?
DONALD TRUMP, YAPAY ZEKA GELİŞTİRİCİLERİNİ SERBEST BIRAKTI
Biden'ın yürütme emri, ABD Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü'ne (NIST), yapay zeka sistemlerinde önyargılar gibi kusurların tespit edilmesine yönelik rehberlik hazırlama görevi vermişti. Aynı zamanda, YZ geliştiricilerinin, kamuya sunulmadan önce sistemlerin güvenlik testlerinin sonuçlarını ABD hükümetiyle paylaşmalarını zorunlu kılıyordu.
Bu düzenleme, yapay zekanın potansiyel risklerini azaltmayı ve güvenli bir şekilde geliştirilmesini sağlamayı amaçlıyordu.
Ancak Trump'a yakın eleştirmenler bu düzenlemenin şirketler için gereksiz bir yük oluşturduğunu ve ticari sırları ifşa etmeye zorladığını savundu. Trump'ın kampanyası sırasında verdiği "ifade özgürlüğü ve insani gelişime dayalı yapay zeka geliştirme" vaatleri kapsamında, düzenlemenin iptal edileceği tahmin ediliyordu.
Trump'ın imzaladığı bazı kararnameler şöyle:
- Biden dönemine ait 78 idari eylem, kararname ve genelgenin iptali
- Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararnamesi ve anlaşmadan çekilindiğine dair Birleşmiş Milletlere iletilecek mektup
- Hükümetin kontrolü tamamen alınana kadar bürokratların daha fazla düzenleme yapmasını engellemeye yönelik düzenlemelerin durdurulması kararı
- Hükümetin tam kontrolü sağlanana ve ileriye dönük hedefler anlaşılana kadar, ordu ve diğer bazı istisnai kategoriler hariç tüm federal işe alımların dondurulması
- Federal çalışanların derhal tam zamanlı fiziki olarak işlerine dönmeleri şartı
- Amerikalıların hayat pahalılığı krizini ele almak için federal hükümetteki her bakanlık ve kuruma yönelik talimat
- Federal hükümette ifade özgürlüğünün yeniden tesis edilmesini ve bundan böyle ifade özgürlüğünün hükümet tarafından sansürlenmesinin önlenmesine yönelik talimat
- Federal hükümette, önceki yönetimin siyasi muhaliflerine karşı hükümetin "silahlandırılmasına" son verilmesi yönünde talimat.