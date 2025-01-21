Donald Trump, Biden kararlarını teker teker iptal ediyor: Sıra yapay zekada!

21 Ocak 2025 14:26 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 14:26

Donald Trump, göreve gelir gelmez Joe Biden yönetiminin politikalarını geçersiz kılan çok sayıda başkanlık kararnamesini imzaladı. Çiçeği burnunda başkanın bu adımlarından yapay zeka sektörü de nasibini aldı. 2023 yılında imzalanan "Yapay Zeka Yasası" yürürlükten kaldırıldı.

ABD'nin çiçeği burnunda başkanı Donald Trump, göreve başladığı ilk gün, eski başkan Joe Biden'ın 2023 yılında imzaladığı ve yapay zekanın tüketicilere, çalışanlara ve ulusal güvenliğe yönelik risklerini azaltmayı hedefleyen yürütme emrini iptal etti. Peki bu kararın sebebi ne?

DONALD TRUMP, YAPAY ZEKA GELİŞTİRİCİLERİNİ SERBEST BIRAKTI

Biden'ın yürütme emri, ABD Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü'ne (NIST), yapay zeka sistemlerinde önyargılar gibi kusurların tespit edilmesine yönelik rehberlik hazırlama görevi vermişti. Aynı zamanda, YZ geliştiricilerinin, kamuya sunulmadan önce sistemlerin güvenlik testlerinin sonuçlarını ABD hükümetiyle paylaşmalarını zorunlu kılıyordu.

Bu düzenleme, yapay zekanın potansiyel risklerini azaltmayı ve güvenli bir şekilde geliştirilmesini sağlamayı amaçlıyordu.

Ancak Trump'a yakın eleştirmenler bu düzenlemenin şirketler için gereksiz bir yük oluşturduğunu ve ticari sırları ifşa etmeye zorladığını savundu. Trump'ın kampanyası sırasında verdiği "ifade özgürlüğü ve insani gelişime dayalı yapay zeka geliştirme" vaatleri kapsamında, düzenlemenin iptal edileceği tahmin ediliyordu.

Trump'ın imzaladığı bazı kararnameler şöyle: