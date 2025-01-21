Donald Trump'ın yemin törenine Melania Trump'ın tarzı damga vurdu! İşte o şapkanın sırrı

21 Ocak 2025 11:23 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 11:28

Donald Trump'ın yemin törenine eşi Melania Trump'ın tarzı damga vurdu. Maskülen bir seçim yapan Melania'nın kıyafetinde en dikkat çeken detay ise şapkasıydı. İngiliz medyasından Daily Mail gazetesi, Melania'nın tarzını yorumladı ve şapkanın sırrı ortaya çıktı.

Donald Trump, dün akşam Washington​'daki başkanlık koltuğuna oturdu. Kongre binasına eşi Melania Trump​ ile beraber gelen Donald Trump'ın yemin törenine damga vuran birçok detaydan biri ise Melania'nın tarzıydı. Trump ilk kez başkanlık koltuğuna oturduğu sırada pudra mavisi bir takım elbise giyen Melania bu kez daha maskülen ve kasvetli bir kıyafet tercih etti. Melania Trump'ın tarzında en dikkat çeken detay ise aksesuarı, şapkasıydı.

İKİ PEK DE TANINMAYAN TASARIMCI ÖN PLANA ÇIKTI

İngiliz medyasından Daily Mail gazetesi, Melania Trump'ın tarzını yorumladı ve şapkanın sırrı ortaya çıktı. Avrupa markalarını tercih etmeyen Melania, First Lady'lerden beklenen geleneklere saygı gösterdiğini gösterdi ve o kadar da tanınmayan iki tasarımcıyı ön plana çıkardı.

MELANIA TRUMP'IN ŞAPKASININ SIRRI

Lacivert yün ipek elbiseyi tasarlayan Amerikalı tasarımcı Adam Lippes, ''Amerikan demokrasisinin güzelliğini temsil eden'' bir gelenek için Melania'yı giydirmenin bir “onur” olduğunu ve kıyafetinin Amerika'nın en iyi zanaatkarlarının ürünü olduğunu söyledi.

Bir başka Amerikalı tasarımcı Eric Javits ise herkesin merak ettiği şapkanın tasarımcısıydı. Javits, şapkanın sadece yüzde 8'inin makinede dikildiğini, kendi elleriyle yapılan bir tasarım olduğunu ifade etti ve ''First Lady teslim almadan önce şapkaya başka hiçbir el dokunmadı'' dedi.

ŞAPKASI GÖZLERİNİ NEREDEYSE TAMAMEN KAPATIYORDU

Daily Mail'in haberinde, ''Melania'nın bugünkü kıyafeti, en iyi yaptığı şeyi hatırlattı: Diğer First Lady'lerden farklı ve onlardan ayrı giyinmek.'' ifadeleri yer alırken 1993'te Hillary Clinton'ın da First Lady açılış günü şapkası tercih ettiği hatırlatıldı. Melania'nın farkı ise bu şapkanın gözlerini neredeyse tamamen kapatmasıydı.

Daily Mail’e göre güneş gözlüklerine olan düşkünlüğüyle bilinen bir kadın için, tüm dünyanın kendisini izleyeceği bir günde belki de en iyi seçim buydu.