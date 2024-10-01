Dolar bugün ne kadar oldu? 1 Ekim 2024 güncel döviz kurları ve euro, sterlin, dolar fiyatı belli oldu
Dolar kuru dünkü kapanışın ardından güne yukarı yönlü sınırlı hareketlerle başladı Euro ve sterlin gibi popüler döviz birimlerinde de durum benzer. Peki bugün dolar ne kadar oldu? İşte 1 Ekim 2024 güncel döviz kurları ; euro, sterlin, dolar fiyatı...
Dolar kuru uzun süredir sınırlı hareketlerle yatay bir seyir izliyor. Yatırımcıların yıl sonu tahminlerine göre uzun vadeli kazanç bekledikleri dolar/TY 34 TL bandında hareket ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dolar efektif kurunu dün kapanışta alışta 34,0971 lira, satışta 34,2337 lira olarak belirledi. Uluslararası piyasalarda ise dün Türkiye piyasalarının kapanış saati itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1150, sterlin/dolar paritesi 1,3400 ve dolar/yen paritesi 143,20 düzeyinde seyrediyordu. Peki bugün dolar ne kadar oldu? Euro, sterlin fiyatı kaç TL? 1 Ekim 2024 döviz kurları.
DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (1 EKİM 2024)
Serbest piyasada Dolar/TL, bugün açılış itibarıyla alış 34,16 satış 34,19 TL'den fiyatlandı.
EURO NE KADAR?
Serbest piyasada euro kuru alış 38,07 TL ve satış 38,17 TL'den işlem görüyor.
STERLİN NE KADAR?
İngiliz para birimi Sterlin kuru ise alış 45.70 TL, satış 45,81 TL'den fiyatlanmış durumda.
1 EKİM 2024 CANLI DÖVİZ KURLARI