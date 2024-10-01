Dolar bugün ne kadar oldu? 1 Ekim 2024 güncel döviz kurları ve euro, sterlin, dolar fiyatı belli oldu

01 Ekim 2024 06:21 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 06:48

Dolar kuru dünkü kapanışın ardından güne yukarı yönlü sınırlı hareketlerle başladı Euro ve sterlin gibi popüler döviz birimlerinde de durum benzer. Peki bugün dolar ne kadar oldu? İşte 1 Ekim 2024 güncel döviz kurları ; euro, sterlin, dolar fiyatı...