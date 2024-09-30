Euro ve doların savaşı! Parite halat çekmeye devam ediyor

30 Eylül 2024 17:27 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 17:28

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi sürecine girmesine rağmen euro dolar paritesi üçüncü çeyrekte güçlü bir performans sergiledi. Dolardaki zayıflık burada bir miktar itici güç sağladı ancak paritenin ağustos ayında 1,1200 seviyesinde duraklamasının ardından boğalar pek fazla yeni zemin kazanamadı.

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Avrupa Merkez Bankası​'nın faiz indirimi​ döngüsünü zorlamasıyla bile euro dolar​ için güçlü bir 3. çeyrek geride kaldı. Özellikle, alıcılar Avrupa Merkez Bankası'nın Eylül ayındaki faiz indirimi öncesinde 1.1000 seviyesini savunmak için ortaya çıktı ve Ağustos ayında zirveleri tutan aynı 1.1200 seviyesindeki dirence doğru hareketi başlattı.

Dolar zayıflığı senaryoları devam ederken hem Avustralya hem de Sterlin​, Fed ve ECB ile benzer bir kesinti pozisyonunda olmayan ekonomiler tarafından destekleniyor.

BOĞALAR HENÜZ PES ETMEYE HAZIR DEĞİL

Bu hafta özellikle 1.1212'de uzun vadeli bir direnç seviyesi olarak yeniden ortaya çıktı. Bu, paritedeki hareketin %61.8'lik geri çekilmesine ve hızlı bir kısa vadeli tersine dönüşe yol açtı.

Seviye, haftanın ilerleyen günlerinde satıcıların Ağustos ayında oyunda olan aynı 1.1200 seviyesi civarında direnci tutabilmeleriyle bir dereceye kadar savunma gördü ve bu, daha düşük zirveler için kapıyı açık tuttu.

Bu direnç seviyesi güçlü bir tepki üretirken, boğalar henüz pes etmeye hazır değil. Bu noktada muhtemelen alıcıların 1.1200 tutamağının üzerinde başarısız bir kırılmanın ardından 1.1002 seviyesinden alınan yukarı eğimli bir trend çizgisi var. Euro dolar paritesinde tekrar 1111 seviyesinin altına sarkmalar da bu haftanın özelinde 1.150 destek seviyesi takip ediliyor. Analistler önümüzdeki 3 ay boyunca euro dolar paritesinde 1.2250 denemesini bekliyor.