Dolar yavaş yavaş eriyor! 28 Mayıs dolar fiyatı ve döviz kurları

28 May 2024 07:53 - Güncelleme : 28 May 2024 07:56

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz hamlelerinin dede etkisiyle dolar fiyatı kan kaybetmeye devam ediyor. Önce Türkiye'nin risk priminin düşmesiyle yatay bir seyre geçen dolar kuru ufak ufak erimeye başladı.

Böylece 31 Mart Seçimleri sonrası doların 40 TL'ye kadar yükseleceği yönündeki tahminler de boşa çıkmış oldu.

BAKAN ŞİMŞEK: 20'Lİ RAKAMLARA DÜŞERDİ

Beklentilerin tam tersine gelişen bu duruma ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de açıklama yaparak, "Biz piyasadan döviz almasak lira belki 20’li rakamlara kadar düşerdi" ifadelerini kullandı.

Peki bugün dolar ne kadar? İşte 28 Mayıs dolar fiyatı ve döviz kurları...

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar haftanın ikinci iş gününde yatak olarak adlandırılabilecek bir seyirde. Serbest piyasada dolar şu sıralar yüzde 0,03 düşüşle 32,16'dan satılıyor.

EURO KAÇ TL?

Euro kuru günü 34,05'ten açtı.

28 MAYIS DÖVİZ KURLARI