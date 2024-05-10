Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten altın çıkışı! "Memnun değiller, kusura bakmasınlar! "

10 May 2024 10:58 - Güncelleme : 10 May 2024 11:15

İstanbul'da düzenlenen Türkiye'nin ATM Merkezi-TAM projesinin lansmanında çarpıcı açıklamalara imza atan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, altın kotasına dair net açıklama yaptı. Sert sözlerle Türkiye ekonomisini manipüle edenlere tepki gösteren Bakan Şimşek, altın kotasını eleştirenleri uyardı.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN ALTIN ÇIKIŞI!

Türkiye'nin ekonomisinde ciddi gelişmelerin yaşandığını vurgulayan Bakan Şimşek, "Cari açık geçen sene Mayıs ayı itibarıyla yıllık cari açık 60 milyar doların üzerindeydi. 32 milyar doların altına düştük, Şubat ayı itibarıyla. 30 milyar doların altına cari açık düşmüştür. Cari açığı milli gelirin yüzde 2,5 altına çekmeyi hedefliyoruz. Eğer Türkiye'de cari açık milli gelire oranla yüzde 2'nin altına düşerse Türkiye'nin dış borcunun milli gelire göre oranı düşüyor" dedi.

"MEMNUN DEĞİLLER, KUSURA BAKMASINLAR! "

Akabinde altın kotasında yapılan eleştirilere değinen Mehmet Şimşek sert sözlerle uyarıda bulundu:

"Cari açığın kalıcı şekilde yüzde 2.5'in altına düşürülmesi için yeşil, dijital dönüşüm, yeni sanayi politikası uygulamaya koyuyoruz. Bunun birçok bileşeni var. STB'nin çok güzel girişimleri var. Sanayiyi sadece piyasalara bırakamayız. Sanayide dönüşümü kamunun rehberliğinde biraz iteklemesiyle hızlandıracağız. Dolayısıyla cari açıkta kalıcı olarak yüzde 2,5'i hatta yüzde 2'nin altını bekliyoruz. Altına yönelik kota uygulamasına gittik, çıkar çevreleri memnun değil, kusura bakmasınlar. Ülkede olmayan metali ithal edeceksiniz, bir köşede atıl olarak duracak. Vatandaşın tercihine saygılıyım. Ülkemizin menfaatine kaynaklarımızı yatırıma, üretime, istihdama ve nihai olarak ihracata dönüştüreceğiz. Bu Cumhurbaşkanımızın vizyonu. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. Bankaların fiyatlamasına karışmak istemiyoruz. Kamunun kaynakları kıttır, tercih yapmak zorundasınız."