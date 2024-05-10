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Yeni ATM merkezi 'TAM' tanıtılıyor! Bakan Mehmet Şimşek açıklamalarda bulunuyor

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr
10 May 2024 10:19 - Güncelleme : 10 May 2024 10:23
Yeni ATM merkezi &#039;TAM&#039; tanıtılıyor! Bakan Mehmet Şimşek açıklamalarda bulunuyor

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamalarda bulunuyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamalarda bulunuyor.

Mehmet Şimşek'in açıklamalarından satır başları:

İlk çeyrekte net ihracatın katkısı pozitife döndü. Amacımız dünya pazarlarında büyük pay. Amaç enflasyonu tek haneye indirmek.

Son dakika haberinin detayları geliyor...

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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