Yeni ATM merkezi 'TAM' tanıtılıyor! Bakan Mehmet Şimşek açıklamalarda bulunuyor
Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr
10 May 2024 10:19 - Güncelleme : 10 May 2024 10:23
Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamalarda bulunuyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamalarda bulunuyor.
Mehmet Şimşek'in açıklamalarından satır başları:
İlk çeyrekte net ihracatın katkısı pozitife döndü. Amacımız dünya pazarlarında büyük pay. Amaç enflasyonu tek haneye indirmek.
Son dakika haberinin detayları geliyor...
Kaynak: tgrthaber.com.tr