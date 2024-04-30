Devlet Bahçeli 'yerel halk' polemiğine son noktayı koydu: Mehmet Şimşek'in arkasındayız

30 Nisan 2024 10:37 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 12:16

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. İsrail savaş uçaklarının yakıtı Türkiye'den aldığı iddiasını ortaya atan YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Hamas'ı terör örgütü diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle yüklenen Devlet Bahçeli, Türkiye ziyareti sırasında Mansur Yavaş ve İmamoğlu ile görüşen Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'i de eleştirdi.

Türkiye'de Kürt sorunu olmadığını belirten MHP lideri, "Milli birliğimizi hedef alan hain saldırıların amacı Türk milletini düşmanlara, kamplara bölerek bir çatışma ortamına sürüklemektir. Türk milliyetçileri bedeli ne olursa olsun Türkiye'yi böldürmemeye kararlıdır. Ateşle oynamayın, herkes aklını başına alsın" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in arkasında olduklarını belirten Bahçeli, siyaset gündeminde tartışmalara yol açan 'Ferdi Tayfur' videosuyla ilgili de ilk kez konuştu.

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

"TBMM'yi bize emanet eden başta Atatürk olmak üzere kurucu mebusları, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

Cumhuriyetin yeni yüzyılında sorumluluklarımız fazla. Türkiye seçimsiz döneme girmiştir. Önümüzdeki dönem verimli gelişmelere sahne olmalı. Vatandaşın beklentisi sürdürülebilir hizmettir. Vakit kaybetmeksizin işe koyulmalıyız.

ERBAKAN'A SERT SÖZLER

Cumhur İttifakı hesap yapanlara mecbur ve mahkum değildir. Biz siyaseti mertçe yaparız, muhataplarımızın da böyle yapmasını bekleriz. Yalancıyla yola çıkılmayacağını çok iyi biliriz. İsrail'in safına geçip Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni yaylım ateşine tutan müflisleri önce millete sonra Allah'a havale ederiz. Jet yakıtı üzerinden siyonizme yakıt olanların Türkiye'yi engelleme heveslerinin kursaklarında kalacağını cesaretle söyleriz.

Niyetleri öyle olmayabilir ama eylem ve söylemleriyle iç cephemizi tahrip etmek için her fırsatı ganimet sayan bir güruhun varlığı açıktır. Bunların muhalefet çatısı altında toplandığı malumunuzdur.

İMAMOĞLU'NUN HAMAS AÇIKLAMASINA TEPKİ

İBB Başkanı'nın bir ABD kanalına yaptığı açıklamalar, Hamas'a terör örgütü iftirası atması ne hikmetse jet yakıtçılarda bir rahatsızlık uyandırmamıştır. Bu şahsın ağzından PKK'ya karşı bir tek laf çıkmadığını acaba sadece biz mi duymadık? PKK'ya terör örgütü diyemeyen İBB Başkanı'nın Hamas'a terör örgütü yaftası vurmasının akılla izanla bağdaşır bir yanı olmadığını sadece biz mi düşünüyoruz? Toprağını, yurdunu savunan Hamas'a terör örgütü demek, Netanyahu'ya vekalet etmek, siyonizmin değirmenine su taşımak demek, katledilen bebeklere, kafese alınan Gazze'ye sırt dönmek demektir. Ne utanç vericidir ki İBB Başkanı küresel emperyalizmin eli kanlı yüzlerine alın beni tepe tepe kullanın mesajı vermiş, her emrinize amadeyim çağrısı yapmıştır. DEM'lenenlerin PKK ittifakı ile gelecek planlayanların günü geldiğinde nasıl maskaraya döneceğini milli ve manevi değerlere şaşı bakmanın nasıl ağır sonuçları olduğunu milletimiz gösterecektir.

ERDOĞAN'IN IRAK ZİYARETİ

Bu ziyaret tarihidir. Ankara-Bağdat ilişkisi 2 ülkenin de yararınadır. PKK Irak'tan sökülüp atılmalıdır. Terör örgütünün Irak ve Suriye'de sonlanmasına eş zamanlı olarak ülkemiz ve milletimiz huzur ve refaha erişecektir.

ALMANYA CUMHURBAŞKANINA ELEŞTİRİ

Bu esnada Türkiye'ye ziyaret düzenleyip İBB Belediye başkanına alelacele ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanının döner diplomasisi de şaibeli ve şüphelidir. Yine de Türkiye-Almanya ziyaretinin ilerlemesi temennimizdir.

Döner edebiyatını kullanarak iç siyasete dahil olan CHP'li belediye başkanlarını ayağının tozuyla ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanının vermek istediği mesajlar şaibelidir.

'TÜRKİYE'NİN KÜRT SORUNU YOK'

Türkiye'nin Kürt sorunu yoktur. Türk ile Kürt, Alevi ile Sünni arasında uçurum oluşturmaya çalışanlar alçakların en alçağı, hainlerin en hainidir. Bu millet büyük bir millettir. Türkiye'deki Alevi-Sünni çatışmasını, Türk-Kürt ayrışmasını çözecek olan bu millet ve onun iradesidir. Bunun da sırrı kız alıp kız vermekte, yeni bir Türkiye inşa etmektedir. İşte bu aile kurumunu kura kura milleti millet yapan haslet, Türkiye'deki Kürt sorununu, ayrımcılığı kökünden kazıyacaktır. Bölücü terör sorunu yeni yüzyılda kesinlikle bitecektir. PKK, YPG, PYD terörü topraklarımızdan kazınacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Irak ziyareti, bu açıdan çok güçlü bir iradenin doğumunu müjdelemektedir. Ülke içindeki yıkım cephesi çökertilecek.

MHP terörü bir hak arama vasıtası olarak gören bölücü mihraklara karşı direnen Kürt kökenli kardeşlerini amasız fakatsız kucaklayacaktır. Türkiye'nin milli birliği en büyük güç kaynağıdır. Milli birliğimizi hedef alan hain saldırıların amacı Türk milletini düşmanlara, kamplara bölerek bir çatışma ortamına sürüklemektir. Türk milleti bir bütün olarak hain projeyi boşa çıkaracak sabır, akıl ve kahramanlığa sahiptir. Türk milliyetçileri bedeli ne olursa olsun Türkiye'yi böldürmemeye kararlıdır. Bugün gelinen tarihi dönüm noktasında herkes aklını başına toplamalı, ateşle oynamaktan vazgeçmelidir.

'YEREL HALK' ELEŞTİRİSİNE AÇIKLIK GETİRDİ: ŞİMŞEK'İN ARKASINDAYIZ

Türk vatanında İstiklal Marşı ve Türk bayrağına yan gözle bakmak saygısızlık yapmak düşmanın bile cüret edemeyeceği soysuzluktur. Al bayrağımızı indirmeye niyetlenen varsa hatırından çıkmasın ki imha olayı da göze almalıdır. İstiklalimizin mazlum seslenişini susturmayı aklından geçirenler bunun hesabını verecek. Şayet gereği yapılmazsa uyarıyorum, devleti ayakta tutamayız, bu coğrafyada yaşayamayız. Türkiye'de yerel halk yoktur, Türk milleti vardır. 23 Nisan mesajının adresi DEM'ciler, DEM'lenmiş ve 'yerel halk' tabirini referans almış CHP'li bazı belediye başkanlarıdır. Hiç kimse çalı dibi yoklamasın, niyet okuyuculuğuna teşebbüs etmesin. Hazine ve Maliye Bakanımızın her zaman arkasındayız.

FERDİ TAYFUR VİDEOSUNDAKİ MESAJ KİME?

Çok sevdiğim ses ve söz ustası Ferdi Tayfur'un şarkısının arka fonda çaldığı benim de yürüyüş yaptığım videonun yayınlanmasından sonra zoraki anlamlar çıkaranlar, polemik üreten şimdi kulağınızı açıp dinleyin. Adını bile hatırlamadığım bir küsurat partisinin sözde başkanı Kobanili Ahmet sen de dersini almalısın. Ne güzel söylemiş şair, söz söylemek irfan ister, anlamak insan. Ne kadar bilirsen bil, söylediklerinin karşısındaki anlayabildiği kadardır. Bazen aynı dili konuşanlar değil aynı duyguları paylaşanlar anlaşır. Sezai Karakoç'un dediği gibi anlamak masraflı iştir, emek ister, gayret, samimiyet ister. Yanlış anlamak kolaydır. Oysa biraz kötü niyet biraz da cahillik yeter. Bir şey söylemek istersem muhatabına doğrudan söylerim. Dolambaçlı yollara sapmamın, kırk dereden su taşımanın sayın Ferdi Tayfur'un seslendiği gibi 'hainsen diyorsam söyleten sensin', işte bu mesaj Türkiye'nin ayağını kaydırmaya yeltenen kimse direkt onlaradır.

Gazetelerdeki şu başlıklara bakın; 'Cumhur İttifakı'nda ipler koptu mu?', 'Bahçeli'den Mehmet Şimşek'e sert çıkış', 'Bahçeli AK Parti'ye balans ayarı çekti.' Can ile canan arasında bir hadise var. Türkiye'nin yeni bir siyasi iklime ihtiyacı var. Bu kütük kafalı iddia sahiplerinin hepsi baltayı taşa vurdu. Cumhur İttifakı'nın tavsiyesine ümit bağlayanlar size kötü bir haberim var, Cumhur İttifakı sonuna kadar ayakta kalacak. Sayın Cumhurbaşkanımızla olan dostluk ve kardeşlik hukukumuzu anlayabilmeniz için balığın kavağa tırmanmasını beklemekten başka alternatifiniz kalmadı.

Kobanili Ahmet senin de klinik vaka olduğunu değerlendiriyor, tedavi edilmeni özellikle tavsiye ediyorum. Endişem odur ki bir zaman sonra hiçbir aşı sana fayda etmeyecek. Siyasette merkez olma iddiası olanlara şunu söylemek isterim. MHP ve Cumhur İttifakı toplumsal siyasetin merkezidir. Merkez kavramını her eğilimin temsil edildiği fikirler koalisyonu demek değildir. Milletimiz yıllar süren yönlendirmenin nihayet farkına varmıştır.

İYİ PARTİ'YE İHANET SUÇLAMASI

104 tane siyasi parti var. Her biri kongresini yapar. Her kongreyi tebrik eden etmeyen olabilir. İYİ Parti Kurultayında neden tebrik etmediğimi hepinizin huzurunda söylüyorum; ihaneti tebrik etmek bizim defterimizde yazmaz."