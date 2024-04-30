Bahçeli yürüyüş videosuyla ilgili ilk kez konuştu!

30 Nisan 2024 11:44 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 12:01

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Bahçeli, geçtiğimiz günlerde Ferdi Tayfur'un "Söyleten Sensin" şarkısıyla paylaşılan videosu hakkında ilk kez açıklama yaptı.

Videonun paylaşılmasının ardından söz konusu şarkı, Cumhur İttifakı'na ve AK Parti'ye bir mesaj olarak lanse edilmişti.

Bahçeli, "Bir şey söylemek istersen muhatabına doğrudan söylerim. Ferdi Tayfur’un seslendirdiği gibi 'Hainsen diyorsam söyleyen sensin.' İşte bu mesaj Türkiye’nin ayağını kaydırmaya yeltenen kim varsa direkt ona. Polemik üretenler boşa heveslenmesin" dedi.

"BU MESAJ TÜRKİYE'NİN AYAĞINI KAYDIRMAYA YELTENENLERE"

Bahçeli yürüyüş videosuna ilişkin şu açıklamaları yaptı;

"Hiç kimse çalı dibi yoklamasın, niyet okuyuculuğuna teşebbüs etmesin. Hazine ve Maliye Bakanımızın her zaman arkasındayız. Sömürge kuklaları ile görülecek işimiz vardır. Yürüyüş yaptığım videodan sonra çarpık değerlendirmeler yapanlar şimdi beni dinleyiniz adını bile Kobanili Ahmet sen de özellikle dersini almalısın.

Bir şey söylemek istesem muhatabına doğrudan söylerim. Hainsin diyorsam söyleten sensin...' Bu mesaj Türkiye'nin ayağını kaydırmaya yeltenen kim varsa direkt onlaradır. Bazı gazete manşetlerine bakar mısınız; 'Cumhur İttifakı'nda ipler koptu mu?' 'Bahçeli Erdoğan'a balans ayarı çekti.' Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır var olacaktır ve ayakta kalacaktır. Kobanili Ahmet senin de klinik vaka olduğunu değerlendiriyoruz. Bir zaman sonra hiçbir aşı sana fayda etmeyecektir."

MHP'Lİ SEMİH YALÇIN DA VİDEOYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Öte yandan MHP Lideri Bahçeli'nin, videosunun paylaşılmasının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da tgrthaber.com.tr'ye konuşmuştu.

Yalçın, klibin şarkı sözlerine dikkat çekerek, "Oradaki şarkı sözlerini mesela başka bir şekilde düşünelim, şarkı sözlerini Cumhur İttifakı'na yorumlayacaklarına, bizden giden Meral Akşener'e ve o ekibe yorumlaması daha doğru olmaz mı? Kongreleri geliyor, onlara da yorumlamaya bir yani alternatif olarak söylüyorum.

DEM PARTİ İLE İLGİSİ YOK

Yalçın son olarak klibin "DEM Parti toplantılarında Türk Bayraklarının indirilmesine yönelik bir tavır" olabileceği yorumlarına da set çekerek "Evet, o işe çok tavırlıyız; o işi görüp de susanlara da tavırlıyız. Ama video ile ilgisi yok" ifadelerini kullandı.