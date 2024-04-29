Erdoğan ile Bahçeli arasındaki görüşmenin detayları ortaya çıktı! 

29 Nisan 2024 22:10 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 22:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli’nin Çayyolu’ndaki konutunda 50 dakikalık bir görüşme gerçekleşti.

Görüşmede güncel iç ve dış politika konusunda iki isim fikir alışverişinde bulunurken iki liderin görüşmesinin perde arkası da ortaya çıktı.

Türkiye Gazetesi yazarı, gazeteci Cem Küçük TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında ikili görüşmede nelerin masaya geldiğini açıkladı.

YENİ ANAYASA VE EKONOMİ DEĞERLENDİRİLDİ!

Küçük'e göre, MHP'nin anayasa konusunda "ilk 100 maddemiz hazır" dediği yeni anayasa taslağının, halk oylamasına sunulmasını tavsiye etti.

Ayrıca, yerel seçimler ve emeklilik ile ilgili konuların da liderler tarafından tartışıldığı bilgisini paylaşan Küçük, Bahçeli'nin ekonomiye dair açıklamalarının da gündeme geldiğini belirtti.

Küçük'ün açıklaması şu şekilde:

"Yeni anayasa ile ilgili konuşulduğu bilgisini aldım. Feti Yıldız 'ilk 100 maddemiz hazır' demişti. Yeni anayasa halk oylamasına sunulsun isteniyor. Yerel seçim ve emekliler konusu gündeme gelmiş olabilir. Bahçeli'nin ekonomi açıklamaları gündeme gelmiş olabilir."