Dövizde hacim arttı risk büyüdü! 10 Mayıs dolar fiyatı ve döviz kurları

10 May 2024 08:22 - Güncelleme : 10 May 2024 08:26

Altın, döviz, borsa! En çok kazandıran belli oldu

Altın, döviz, borsa! En çok kazandıran belli oldu

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) 2024 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 36'dan yüzde 38'e çıkarması sonrası döviz piyasalarında yeni bir endişe baş gösterdi: Dolar kuru riski

Türkiye ekonomisi son dönemde döviz kredilerindeki artışla karşı karşıya. Finans uzmanları, bu durumun özel sektör için riskli bir yakın geleceğe işaret ettiğini belirtiyor. Son bir hafta içinde yabancı para kredi hacmi 1 milyar dolar artarak 5.8 milyar dolara ulaştı. Bu artış, 19 Nisan'dan bu yana gerçekleşen en büyük artış olarak kayda alındı.

İHRACATÇILAR ENDİŞELİ: YA KUR DÜŞERSE!..

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, konuya ilişkin, "Enflasyonla mücadele çok önemli. Bu süreçte ithalatın cazibesini artıracak kur politikasının oluşturduğu riskleri de yakından takip etmek ve tedbirleri almak çok önemli" ifadelerini kullandı.

Buna paralel olarak Finans uzmanı İris Cibre, döviz kredilerindeki artışın özel sektörü olumsuz etkileyebileceğini belirterek, "Özel sektör aniden satarsa dolar yarıya düşüyor, ihracatçılar mı batıyor?" sorusuna "kur riski" şeklinde yanıt verdi.

Cibre, özel sektörün döviz kurundaki dalgalanmalara karşı dikkatli olması gerektiğini ve döviz riskini yönetmek için gerekli adımları atması gerektiğini ifade etti.

Durum böyleyken gözler de döviz piyasalarında. Peki Bugün (10 Mayıs) dolar fiyatı ve döviz kurları:

DOLAR KURU NE KADAR, EURO KAÇ TL?

Dolar kuru bugün 08.15 itibarıyla son kapanışa göre yüzde 0,05'lk artışla 42.29'dan işlem görüyor. Aynı saatlerde euro fiyatı ise yüzde 0,18'lik artışla 34,86'dan işlem görüyor.

10 MAYIS 2024 DÖVİZ KURLARI