TCMB'den rekor döviz alımı geldi

07 May 2024 12:52 - Güncelleme : 07 May 2024 12:56

TCMB analitik bilanço verileri üzerinden yapılan tahminlere göre, Merkez Bankası rekor döviz alımı gerçekleştirdi.

REKOR ALIM

Merkez Bankası geçtiğimiz hafta salı günü 4 milyar dolar, haftanın tamamında ise 11 milyar dolar döviz alımı gerçekleştirdi. Bu rakamlar tarihi bir alım olarak değerlendirildi.

REZERVLERDE İYİLEŞME

Bankacılar yaptıkları hesaplara göre, TCMB'nin swap hariç net rezervi geçen hafta 9.8 milyar dolar artış yaşadı. Geçtiğimiz hafta net rezerv artışı 7 milyar dolar olarak hesaplandı. Böylelikle swap hariç net rezervde yaşanan iyileşme son 5 haftada 27 milyar dolara kadar yaklaştı.

Merkez Bankası'nın, TL likidite koşullarındaki sıkılığı bozmadan döviz birikimi yapmak için önemli adımlar atıyor. Rezerv kazanımları net uluslararası rezervlerine etkisini sınırlamaya devam ediyor.

TL’YE TAHVİLLERE İLGİ ARTTI

Öte yandan yabancı ilgisi son dönemlerde artış gösterdi. İşlemciler sürecin sınıra gittikçe yaklaşan Londra swap kısıtlamaların hafifletilmesi kararını da zamanla gündeme getirebileceği görüşünde. Uzmanlar yabancı ilgisinin en çok swap piyasasında belirginleştiğini, TL cinsi tahvil piyasasında da ilginin gittikçe arttığına dikkat çekiyor.