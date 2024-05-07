Merkez Bankası rezervlerinde rekor toparlanma!

07 May 2024 11:41 - Güncelleme : 07 May 2024 11:45

İslam Memiş'ten altında alım fırsatı uyarısı! Herkesin merak ettiği seviyeleri açıkladı

İslam Memiş'ten altında alım fırsatı uyarısı! Herkesin merak ettiği seviyeleri açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervleri son dönemlerde ekonomi yönetiminin listesinde baş sıralarda. Yapılan hesaplamalara göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) swap hariç net rezervlerinde geçen hafta 9,9 milyar dolarlık iyileşme görüldü.

EN İYİ GÜNLÜK TOPLARLANMA

TCMB analitik bilanço verileri üzerinden yapılan tahminlere göre, 3 Mayıs haftasında TCMB'nin swap hariç net rezervlerinde rekor toparlanma görüldü. 30 Nisan 2024’te toparlanma 3,3 milyar dolar seviyesindeydi. Rezervler nisan ayının başından bu yana en hızlı günlük toparlanmayı kaydetti.

BANKALARLA YAPILAN SWAP İŞLEMLERİ AZALDI

Veriler TCMB'nin ilgili haftada Döviz alım-satım farkının 11 milyar dolara varan döviz alımına işaret etti. Ayrıca, bankalarla yapılan swaplarda devam eden düşüş geçen hafta net rezerv artışını sınırlayan bir unsur olarak öne çıktı. Geçen hafta lokal bankalarla swap 3 milyar dolar azaltıldı.

Bununla beraber TCMB'nin swap hariç net rezervleri eksi 38,7 milyar dolar seviyesine geldi. TCMB'nin swap hariç net rezervleri seçim haftası olan 29 Mart haftasında eksi 65,5 milyar dolarla rekor düşük seviyedeydi.

SEÇİM ÖNCESİNDE REZERVLER GERİLEDİ

Öte yandan seçim öncesi 6 haftada swap hariç net rezervler 23 milyar doları bulan gerileme kaydetti. Net rezervlerde 6 milyar dolar net gerileme yaşandığı dönemler gözlendi.

Tarihi seriye bakıldığında TCMB'nin swaplar hariç net rezervleri Mayıs 2011'de 71,5 milyar dolarla rekor seviyeye yükselmişti.