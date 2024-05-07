İslam Memiş'ten altında alım fırsatı uyarısı! Herkesin merak ettiği seviyeleri açıkladı
Orta Doğu’da ateşkes ihtimalinin azalması ve İsrail’in saldırılarına devam etmesi altın fiyatlarını etkiledi. Fed faizleri ve ABD istihdam verileri altın fiyatlarında dalgalı bir seyre neden oldu. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş alım fırsatı için bekleyen yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.
ABD istihdam piyasasının bu ay gücünü kaybetmesi ve FED’in bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentiler altın fiyatlarını bir miktar yukarı çekti. Ons altın, 2 bin 320 dolar bandında seyrederken gram altın salı günü sabah saatlerinde Kapalıçarşı’da 2 bin 434 lira üstünde işlem görüyor. Finans Analisti İslam Memiş ise konuya dair önemli açıklamalar yaptı.
FAİZ İNDİRİM İHTİMALİ YÜZDE 64
FED yetkililerinin potansiyel faiz indirimlerine işaret eden açıklamalarıyla beraber Fed Başkanı Powell'ın geçen haftaki nispeten güvercin söylemleri altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.
CME'nin FedWatch aracına göre piyasalar artık Eylül ayında faiz indirimi ihtimalini yüzde 64 olarak gösteriyor. Düşük oranlar getirisi olmayan altını elde tutmanın çekiciliğini artırıyor.
İslam Memiş altın almak için alım fırsatını bekleyen yatırımcıya yönelik şunları kaydetti:
HAFTAYA GERİLEME BEKLİYORUM
- Ons altın haftaya yüzde 1 yükselişle başladı. Ons altın tarafında biraz toparlanma var. Takip ettiğimiz bant aralığı ise 2280-2380 dolar.
- Bu hafta toparlanma olabilir. Ancak önümüzdeki hafta 2260-2280 dolara kadar düşmesini bekliyorum. Yani ons altın tarafında yükselişler tekrar satışla karşılaşabilir.
ALTIN YÜZDE 50 ALIM FIRSATI SUNUYOR
- Bu durum altın/dolar paritesinde pozitif bir etkiye sebep olabilir. Şu anda bir kilogram altın 75 bin 700 dolar ediyor.
- Burası ons altınla birlikte hareket etmeye devam ediyor. Ons altında bir gerileme olunca tekrar 74.500 dolar seviyesini görme ihtimalimiz kuvvetli.
- Gram altın yatırımcısı ons altını takip etmeli. Ons altın nereye gidiyorsa gram altın da oraya gidecektir.
- Şu anda riske atmamak için altın yüzde 50 alım fırsatı sunuyor.
- Diğer yüzde 50 ihtimal ise ons altında 2260-2280 dolara kadar bir gerileme olursa dolar üzerinden altın almak ucuz olacaktır.