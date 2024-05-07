İslam Memiş'ten altında alım fırsatı uyarısı! Herkesin merak ettiği seviyeleri açıkladı

07 May 2024 09:57 - Güncelleme : 07 May 2024 10:01

ABD istihdam piyasasının bu ay gücünü kaybetmesi ve FED’in bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentiler altın fiyatlarını bir miktar yukarı çekti. Ons altın, 2 bin 320 dolar bandında seyrederken gram altın salı günü sabah saatlerinde Kapalıçarşı’da 2 bin 434 lira üstünde işlem görüyor. Finans Analisti İslam Memiş ise konuya dair önemli açıklamalar yaptı.

FAİZ İNDİRİM İHTİMALİ YÜZDE 64

FED yetkililerinin potansiyel faiz indirimlerine işaret eden açıklamalarıyla beraber Fed Başkanı Powell'ın geçen haftaki nispeten güvercin söylemleri altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.

CME'nin FedWatch aracına göre piyasalar artık Eylül ayında faiz indirimi ihtimalini yüzde 64 olarak gösteriyor. Düşük oranlar getirisi olmayan altını elde tutmanın çekiciliğini artırıyor.

İslam Memiş altın almak için alım fırsatını bekleyen yatırımcıya yönelik şunları kaydetti:

HAFTAYA GERİLEME BEKLİYORUM

Ons altın haftaya yüzde 1 yükselişle başladı. Ons altın tarafında biraz toparlanma var. Takip ettiğimiz bant aralığı ise 2280-2380 dolar.

Bu hafta toparlanma olabilir. Ancak önümüzdeki hafta 2260-2280 dolara kadar düşmesini bekliyorum. Yani ons altın tarafında yükselişler tekrar satışla karşılaşabilir.

ALTIN YÜZDE 50 ALIM FIRSATI SUNUYOR