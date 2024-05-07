Jeopolitik risklerin fitili yeniden ateşlendi, petrol yükselişe geçti

07 May 2024 09:25 - Güncelleme : 07 May 2024 09:27

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerinin askıya alınması petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Küresel riskleri artmasıyla petrol kazançlarını genişletirken 84 dolara kadar çıktı.

ATEŞKES BEKLENTİSİ SONA ERDİ

Pazartesi günü yüzde 0,5 değer kazanan petrolle beraber piyasalarda risk iştahlı hava hakimiyetine devam ediyor. İsrail savaş kabinesi, Hamas'ın kabul ettiği ateşkes teklifini oybirliğiyle reddetti. İsrail Gazze’nin güneyindeki Refah kentine saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

SUUDİ ARABİSTAN KARARLARI ETKİLİ OLDU

Orta Doğu'da devam eden çatışma, bölgedeki ham petrol arzını kesintiye uğratabileceği korkusuyla birlikte petrol fiyatlarını destekledi.

Talep tarafında Suudi Arabistan, bu yaz güçlü talep görünümüne dayanarak haziran ayında Asya, Kuzeybatı Avrupa ve Akdeniz'e satılan ham petrolünün resmi satış fiyatlarını artırdı.

Öte yandan Orta Doğu’da barış beklentilerini son bulması ABD ham petrol arzının piyasa üzerinde baskıya neden oluyor. Tüm artışlara rağmen petrol iki ayın en düşük seviyelerinde kaldı.

EIA’NIN RAPORU BEKLENİYOR

Bloomberg’te yer alan habere göre, Singapur'daki Saxo Capital Markets Pte analisti Charu Chanana, "Talep görünümü Fed'in faiz indirimine ilişkin beklentilerle desteklenmeye devam ediyor ve bugün odak noktası EIA görünüm raporu olacak" dedi.