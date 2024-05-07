Altın fiyatlarında ibre yukarı döndü! İşte 7 Mayıs gram altın, çeyrek altın fiyatları...

07 May 2024 07:29 - Güncelleme : 07 May 2024 07:31

İç ve dış piyasayı etkileyen altın kurundaki hareketlilik vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor.

Güncel ons altın değerinin yükselmesiyle beraber gram altın fiyatı da tekrar yükselişe geçti.

Altın fiyatları güne yine yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın 2 bin 412 TL'den. çeyrek altın ise 4 bin 019 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 6 Mayıs 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

6 MAYIS 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.412,03

Satış 2.412,36

6 MAYIS 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 3.943,00

Satış 4.019,00

6 MAYIS 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 7.911,00

Satış 8.038,00

6 MAYIS 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 15.748,00

Satış 16.002,00

6 MAYIS 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.324,31

Satış 2.324,67